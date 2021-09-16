Экс-супруга рассказала о состоянии госпитализированного Звягинцева

Ирина Мишукова, экс-супруга российского режиссёра Андрея Звягинцева ("Левиафан", "Нелюбовь") прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о его госпитализации с коронавирусом и введении в искусственную кому.

По словам Мишуковой, накануне сообщалось об улучшении здоровья режиссёра.

"Но это все маленькие, микрошаги", - подчеркнула Мишукова, отметив, что сама узнаёт информацию от общих друзей - экс-супруг находится в Германии, а она в Москве.

При этом Мишукова добавила, что все волнуются за Звягинцева, передаёт РЕН ТВ.

Первые сообщения о срочной госпитализации Звягинцева появились 13 сентября. Сегодня ряд СМИ сообщил, что врачи решили ввести кинематографиста в медикаментозную кому.