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Экс-супруга рассказала о состоянии госпитализированного Звягинцева

Новости
    16.09.2021, 19:32
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Ирина Мишукова, экс-супруга российского режиссёра Андрея Звягинцева ("Левиафан", "Нелюбовь") прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о его госпитализации с коронавирусом и введении в искусственную кому.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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По словам Мишуковой, накануне сообщалось об улучшении здоровья режиссёра.

"Но это все маленькие, микрошаги", - подчеркнула Мишукова, отметив, что сама узнаёт информацию от общих друзей - экс-супруг находится в Германии, а она в Москве.

При этом Мишукова добавила, что все волнуются за Звягинцева, передаёт РЕН ТВ.

Первые сообщения о срочной госпитализации Звягинцева появились 13 сентября. Сегодня ряд СМИ сообщил, что врачи решили ввести кинематографиста в медикаментозную кому.

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