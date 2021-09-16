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16.09.2021 14:57
Рубрика: Экономика

Эксперты оценили отмену индивидуальных инвестиционных счетов второго типа

Текст: Анастасия Алексеевских
Президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий нейтрально отреагировал на предложение Банка России об отмене второго типа индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), если будет веден третий тип счетов (ИИС-3). Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев выступил против инициативы ЦБ. Об этом они сообщили "Российской газете".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

ИИС - это специальные инвестиционные счета, которые призваны стимулировать граждан к долгосрочным вложениям на фондовом рынке за счет налоговых льгот. Для их получения средства с ИИС нельзя выводить в течение трех лет, а максимальная сумма пополнения - 1 млн рублей в год.

Фото: iStock
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По инвестсчету первого типа можно вернуть 13% от суммы, внесенной на него в течение прошлого года (максимум вернуть можно 52 000 рублей год). Для этого нужно платить НДФЛ, иначе возврат делать не из чего. По ИИС-2 можно освободить весь доход, полученный на ИИС, от уплаты налога в 13%, кроме дивидендов.

Ранее ЦБ заявлял, что планирует внедрить ИИС третьего типа c горизонтом инвестирования 10 лет, при этом сумма на счете ограничиваться не будет. По ИИС-3 также будет работать комбинация налоговых льгот, предусмотренных ИИС первого и второго типа. Гражданин сможет воспользоваться ими по истечении 10 лет владения счетом и выбрать для себя удобный вариант оформления вычета: на ежемесячно вносимую сумму через работодателя, но не более 6% от дохода, или на самостоятельно размещенную сумму, но не более 120 тыс. рублей в год. Также можно будет воспользоваться налоговой льготой на инвестиционный доход.

В кулуарах международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России, первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил об отмене ИИС-2 в случае, если будет введен ИИС-3.

"Я думаю, если мы договоримся об ИИС третьего типа, ИИС второго типа будет не нужен. Эта конструкция, которая очень похожа. И иметь две похожие конструкции, наверное, для бюджета не очень эффективно. Если уж взялись за длинные деньги, то лучше их порождать", - отметил Швецов в среду (цитата по Интерфакс).

Он добавил, что стимулов для ИИС третьего типа намного больше, чем для второго, так как на десятилетнем горизонте, который предполагается ИИС-3, инвестор сможет заработать гораздо больше. "И эффективность этих денег для экономики гораздо выше, потому что они реально длинные. И если мы согласны стимулировать длинные деньги в экономике, то трехлетние деньги не считаются длинными", - пояснил он.

Президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий отметил, что к "этому следует относиться как к естественному выбору инвесторов. Если третий ИИС окажется интереснее, а на второй не будет большого спроса, он сам по себе отомрет".

В НАУФОР против такой инициативы.

"Идея с отменой ИИС-1, а теперь и ИИС-2 в связи с введением ИИС-3 странная, - считает президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев. - ИИС-3 всегда рассматривался как дополнение к другим ИИС. Если речь идёт о выборе между ними, то лучше отказаться от введения ИИС-3, а продолжить развивать ИИС-1 и ИИС-2".

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Тимофеев пояснил, что трехлетний ИИС-1 - механизм, доказавший свою эффективность, а вот десятилетний ИИС-3 может быть воспринят инвесторами более настороженно.

"Мне никогда не была понятна концепция рекламного характера ИИС-1, призванной заманить первых инвесторов, о которой говорит ЦБ, - уточнил Тимофеев. - Нет, мы всегда считали ИИС-1 постоянно действующим продуктом. Мы разработали предложения как сделать его более долгосрочным - уверен, что в этом случае он будет более эффективен, чем ИИС-3. Я уверен, что налоговые инвестиционные льготы для граждан создают большие преимущества для российской экономики, компенсирующие расходы, которые несут бюджеты".

Экономика Финансы Инвестиции

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