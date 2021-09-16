Эксперты оценили отмену индивидуальных инвестиционных счетов второго типа

Президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий нейтрально отреагировал на предложение Банка России об отмене второго типа индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), если будет веден третий тип счетов (ИИС-3). Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев выступил против инициативы ЦБ. Об этом они сообщили "Российской газете".

ИИС - это специальные инвестиционные счета, которые призваны стимулировать граждан к долгосрочным вложениям на фондовом рынке за счет налоговых льгот. Для их получения средства с ИИС нельзя выводить в течение трех лет, а максимальная сумма пополнения - 1 млн рублей в год.

По инвестсчету первого типа можно вернуть 13% от суммы, внесенной на него в течение прошлого года (максимум вернуть можно 52 000 рублей год). Для этого нужно платить НДФЛ, иначе возврат делать не из чего. По ИИС-2 можно освободить весь доход, полученный на ИИС, от уплаты налога в 13%, кроме дивидендов.

Ранее ЦБ заявлял, что планирует внедрить ИИС третьего типа c горизонтом инвестирования 10 лет, при этом сумма на счете ограничиваться не будет. По ИИС-3 также будет работать комбинация налоговых льгот, предусмотренных ИИС первого и второго типа. Гражданин сможет воспользоваться ими по истечении 10 лет владения счетом и выбрать для себя удобный вариант оформления вычета: на ежемесячно вносимую сумму через работодателя, но не более 6% от дохода, или на самостоятельно размещенную сумму, но не более 120 тыс. рублей в год. Также можно будет воспользоваться налоговой льготой на инвестиционный доход.

В кулуарах международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России, первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил об отмене ИИС-2 в случае, если будет введен ИИС-3.

"Я думаю, если мы договоримся об ИИС третьего типа, ИИС второго типа будет не нужен. Эта конструкция, которая очень похожа. И иметь две похожие конструкции, наверное, для бюджета не очень эффективно. Если уж взялись за длинные деньги, то лучше их порождать", - отметил Швецов в среду (цитата по Интерфакс).

Он добавил, что стимулов для ИИС третьего типа намного больше, чем для второго, так как на десятилетнем горизонте, который предполагается ИИС-3, инвестор сможет заработать гораздо больше. "И эффективность этих денег для экономики гораздо выше, потому что они реально длинные. И если мы согласны стимулировать длинные деньги в экономике, то трехлетние деньги не считаются длинными", - пояснил он.

Президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий отметил, что к "этому следует относиться как к естественному выбору инвесторов. Если третий ИИС окажется интереснее, а на второй не будет большого спроса, он сам по себе отомрет".

В НАУФОР против такой инициативы.

"Идея с отменой ИИС-1, а теперь и ИИС-2 в связи с введением ИИС-3 странная, - считает президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев. - ИИС-3 всегда рассматривался как дополнение к другим ИИС. Если речь идёт о выборе между ними, то лучше отказаться от введения ИИС-3, а продолжить развивать ИИС-1 и ИИС-2".

Тимофеев пояснил, что трехлетний ИИС-1 - механизм, доказавший свою эффективность, а вот десятилетний ИИС-3 может быть воспринят инвесторами более настороженно.

"Мне никогда не была понятна концепция рекламного характера ИИС-1, призванной заманить первых инвесторов, о которой говорит ЦБ, - уточнил Тимофеев. - Нет, мы всегда считали ИИС-1 постоянно действующим продуктом. Мы разработали предложения как сделать его более долгосрочным - уверен, что в этом случае он будет более эффективен, чем ИИС-3. Я уверен, что налоговые инвестиционные льготы для граждан создают большие преимущества для российской экономики, компенсирующие расходы, которые несут бюджеты".