Эксперт оценил риск покупателей отравиться овощами из магазина

Отравиться овощами, фруктами или ягодами, купленными в магазине, можно, учитывая, что производители разные, и часто мы не знаем, чем они обрабатывают свою продукцию, на каких химических добавках ее выращивают, рассказал "Российской газете" ученый и врач-токсиколог Михаил Кутушов. Однако он уточнил, что после их употребления в худшем случае гарантировано обычное расстройство пищеварения. Оно также последует, если съесть испорченный плод. Тяжелое отравление, а тем более со смертельным исходом, возможно лишь в том случае, если залежавшиеся или накаченные химикатами овощи, фрукты или ягоды есть длительное время и в больших количествах.

Кутушов также подчеркнул, что отравиться плодовоовощной продукцией, на которую, например, при нарушении правил дезинсекции попал яд, тоже можно, если обработка от крыс и насекомых проводилась веществом, содержащим карбофос или дихлофос: другие инсектициды на человека не действуют. Однако все эти средства имеют сильный неприятный запах, а чтобы привести к смертельному исходу - попасть в организм их должно много.

"Чтобы понять, что овощи обработаны, надо их просто понюхать. В любом случае, избежать тяжелых последствий можно, если дома их тщательно вымыть и протереть. А протереть нужно, потому что инсектициды на поверхности овощей кристаллизуются", - пояснил врач.

При покупке плодоовощной продукции, он также рекомендовал внимательно смотреть на ее внешний вид. Так, овощи, фрукты и ягоды должны быть не повреждённые, не деформированные, с обычными природами оттенками - не тусклые и не блестящие. На разрезе у них должен быть хороший запах, обычный цвет, и не должно быть никаких прожилок и включений.

Между тем, продолжается расследование по факту гибели пожилой женщины и подростка в Москве, которые отравились арбузом, купленным в магазине. Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти стало острое отравление химикатами. Приоритетной версией следствия остается - нарушение правил при проведении дезинсекции, которая накануне проводилась средством от насекомых.