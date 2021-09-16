Эксперт рассказал, как взять кредит на выгодных условиях

Банк может предложить выгодные условия по кредиту при наличии хорошей кредитной истории, высокого уровня дохода и низкой долговой нагрузки. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

По его словам, кредитные организации обязательно учитывают сведения о просрочках, реструктуризации и банкротстве. Негативно повлиять на решение могут частые запросы кредитной истории другими банками, а также займы в МФО.

"У каждого банка также есть еще и свои критерии оценки платежеспособности заемщика. Например, при прочих равных - лучше не допускать появления долгов по ЖКХ, сотовой связи и штрафам", - объяснил специалист.

Повысить шансы на одобрение кредита может длительный трудовой стаж. Крамарский рекомендовал предоставлять банкам только реальные контакты и сведения об уровне доходов.

Для первого кредита лучше выбирать свой зарплатный банк, поскольку он скорее всего предложит пониженную ставку или скидку на страховку, заключил эксперт.