Эксперт рассказал, как взять кредит на выгодных условиях

Новости

Власти Москвы ввели скидки к юбилею социальной карты 08:16
Экономист назвал главную угрозу для рубля этой осенью 07:23
В Москве начали применять новую терапию против коронавируса 07:18
Три человека погибли в результате землетрясения на юго-западе Китая 06:33
Австралия разорвала соглашение с Францией о строительстве подлодок 05:51
Вильфанд предупредил о новой волне холода в европейской части России 04:10
SpaceX отправила в космос Crew Dragon с полностью гражданским экипажем 03:32
Макрон объявил о нейтрализации главаря ячейки ИГ в Африке 03:21
Диетолог Тамара Прунцева перечислила самые вредные блюда из картофеля 02:43
Небензя выступил против допуска в зал ГА ООН только вакцинированных 01:30
Андрей Бочкарев: С начала года в столице введено в строй 8,9 млн квадратных метров недвижимости 00:36
Андрей Бочкарев: МЦД-3 и МЦД- 4 будут запущены в 2023 году 00:01
Названы причины снижения импорта тунца в Россию 15.09.2021
Следователи СК РФ возбудили дело из-за отравления ребенка в Турции 15.09.2021
450 сотрудников уволены из больницы в Ницце из-за отсутствия вакцинации 15.09.2021
Дом мексиканского наркобарона "Коротышки" Гусмана будет разыгран в лотерею 15.09.2021
Николай Рассказов: Все решила моя ошибка - я упустил игрока 15.09.2021
Ученые из Китая создали пятиминутный тест на антитела к коронавирусу 15.09.2021
Сборная России по мини-футболу одержала вторую победу на ЧМ 15.09.2021
В Минпромторге сообщили, что цены на пиломатериалы стабилизировались 15.09.2021
Псаки не подтвердила, что США предоставят Киеву системы ПРО "Железный купол" 15.09.2021
ФХР старается сократить срок дисквалификации Евгения Кузнецова 15.09.2021
Патриарх Сербский назвал поступок Евгения Зиничева "подвигом братолюбия" 15.09.2021
Самолет Йошкар-Ола - Москва экстренно сел из-за отказа двигателя 15.09.2021
Витория прокомментировал поражение "Спартака" от "Легии" в Лиге Европы 15.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
16.09.2021 08:13
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, как взять кредит на выгодных условиях

Текст: Матвей Линник
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Банк может предложить выгодные условия по кредиту при наличии хорошей кредитной истории, высокого уровня дохода и низкой долговой нагрузки. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
НБКИ: Около 15% россиян никогда не брали кредиты

По его словам, кредитные организации обязательно учитывают сведения о просрочках, реструктуризации и банкротстве. Негативно повлиять на решение могут частые запросы кредитной истории другими банками, а также займы в МФО.

"У каждого банка также есть еще и свои критерии оценки платежеспособности заемщика. Например, при прочих равных - лучше не допускать появления долгов по ЖКХ, сотовой связи и штрафам", - объяснил специалист.

Повысить шансы на одобрение кредита может длительный трудовой стаж. Крамарский рекомендовал предоставлять банкам только реальные контакты и сведения об уровне доходов.

Для первого кредита лучше выбирать свой зарплатный банк, поскольку он скорее всего предложит пониженную ставку или скидку на страховку, заключил эксперт.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Финансы Банки Рынок кредитования

Главное сегодня

В России ужесточили наказание за шторки и каркасные сетки в авто
Небензя выступил против допуска в зал ГА ООН только вакцинированных
Австралия разорвала соглашение с Францией о строительстве подлодок
SpaceX отправила в космос Crew Dragon с полностью гражданским экипажем
Названа предварительная причина аварийной посадки самолета в Пулково
ПФР уточнил, какой спецстаж учитывается при назначении досрочной пенсии
Как защититься от новой схемы мошенничества с использованием "Госуслуг"