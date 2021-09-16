Эксперты оценили подготовку домов к зиме

На 3,79 балла по пятибалльной шкале оценило НП "ЖКХ-Контроль" подготовку регионов к отопительному сезону. Это средняя оценка, полученная по результатам анкетирования в начале сентября экспертов сети общественного контроля в сфере ЖКХ из 45 регионов.

17,4% опрошенных оценили подготовку к зиме коммунальной инфраструктуры на 5 баллов, 49,3% - на "четверку", 29% поставили своим регионам "тройку", остальные оценили подготовку негативно - на 1-2 балла.

Более 30% опрошенных сообщили о проблемах с подготовкой сетей к отопительному сезону. 13% - о проблемах с подготовкой источников тепла. Лишь 1% респондентов сообщил о недозакупках топлива для котельных. "Однако этот процент может быть выше, в связи с отсутствием такой информации", - отмечают в "ЖКХ-Контроль", 37,7% опрошенных затруднились с ответами на этот вопрос.

Ход подготовки к зиме собственно многоквартирных домов оценили на 5 баллов 17,4% опрошенных, на 4 балла - 44,9%, на "тройку" - 33,3%.

Таким образом, в среднем подготовку к осенне-зимнему периоду участники оценили на 3,75, резюмируют эксперты "ЖКХ-Контроль".

"Картина с подготовкой жилищной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду на протяжении последних лет (аналогичный мониторинг проводится ежегодно с 2014 года) не меняется: по-прежнему отмечается крайняя изношенность инфраструктуры тепловых сетей, выявляется отставание от графиков подготовки к отопительному сезону многоквартирных домов и получения ими паспортов готовности к ОЗП, также есть отдельные сообщения о недостаточных объемах заготовки топлива на объектах генерации тепловой энергии", - отмечает исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Сергей Сохранов.

Поэтому безаварийное прохождение отопительного сезона будет во многом зависеть от того, насколько тщательно "тепловики" будут следить за состоянием тепловых сетей, находящихся в наиболее изношенном состоянии. В особой группе риска - небольшие населенные пункты в северных районах страны и в целом небольшие населенные пункты, где есть накопленные проблемы как с хроническим недоремонтом оборудования котельных и сетей, так и с отсутствием кадров и техники.

Также большая проблема возникает в ветхих домах, управление которыми для управляющих организаций нерентабельно, отмечает Сохранов. "Управляющим организациям такие дома достаются на основании муниципальных конкурсов "в нагрузку" к "нормальному" жилфонду. Такие дома остаются де факто брошенными на волю случая, паспорта готовности оформляются в них номинально, регламентные мероприятия по подготовке дома к осенне-зимнему периоду либо не проводятся вовсе, либо проводятся не полностью", - говорит он. Ни штрафами, ни увольнениями эту ситуацию не решить, считает Сохранов. Повышать тарифы для населения, чтобы они покрыли требующиеся расходы на ремонт и качественную эксплуатацию имеющейся инфраструктуры, невозможно: они и так достаточно высоки. А деньги на модернизацию брать неоткуда. "Предлагавшаяся схема концессий себя так и не оправдала. Решение проблемы может быть только в создании альтернативных современных систем теплоснабжения и многомиллиардных инвестиций со стороны государства в модернизацию инфраструктуры", - говорит Сохранов.