К 2024 году в России только в охране лесов от пожаров будут использоваться более двух тысяч беспилотных летательных аппаратов, в 2020 году их было не более 200. Эксперты считают использование дронов по-настоящему инновационным способом мониторинга и анализа леса, драйвером цифровизации лесной отрасли.

Крылатый охранник посчитает не только каждое дерево в лесу, но и каждый улей на пасеке. Фото: РИА Новости

Очевидно, что космомониторинга леса, который ведется в России, уже недостаточно. Низкое разрешение съемки и редкие полеты спутников над территорией - минусы такого способа наблюдения. "Треть всех лесов нашей страны недоступна для работы мобильных пожарных команд, полевых экспедиций, потому что имеющиеся вертолеты туда не могут долететь. Космомониторинг дает общее понимание ситуации, но не точную оперативную информацию. Решение проблемы возможно благодаря повсеместному внедрению беспилотных авиационных систем", - считает замглавы Рослесхоза России Вячеслав Спиренков.

Материально-техническое оснащение лесоохраны и лесозаготовок страны в последнее время активно пополняется беспилотниками, аппаратурой фото- и видеофиксации. "Они используются для отслеживания динамики роста деревьев, обеспечения пожарной безопасности, наблюдения за производственными процессами, контроля строек и выполнения работ подрядчиками, борьбы с вредителями", - говорит Наталья Соколова, руководитель секции "Экология и охрана окружающей среды" при Комитете Совета Федерации по АПК и природопользованию.

БПЛА могут быстро анализировать обстановку на огромных территориях. Они могут выполнять много задач: от помощи лесникам в проведении инвентаризации лесов до борьбы с насекомыми-вредителями, поиск браконьеров в больших заповедниках. Дроны могут использоваться для фото или видеосъемки.

По словам Натальи Соколовой, точность распознавания отдельных деревьев новой системой может составлять 95 процентов. Мы можем посчитать почти каждое дерево, следить за динамикой роста лесов, их состоянием и, конечно, выявлять несанкционированную вырубку деревьев.

Дроны могут посчитать каждое дерево и, конечно, выявить нелегальную вырубку

Антон Ларсен, директор отдела промышленных решений компании Skymec рассказывает, что беспилотник для мониторинга состояния леса стоит около 300 тысяч рублей. За 30 минут дрон может облететь участок в 10 километров, за 8-часовой рабочий день может исследовать уже 160 километров, независимо от сложности рельефа и доступности мест. Лесник, делая обход с фотоаппаратом, может пройти пешком за 8 часов не более 50 км. Полученные лесником данные, конечно, будут менее точны.

Эксперты сходятся во мнении, что объем использования беспилотных летательных аппаратов в разных отраслях лесного хозяйства пока еще очень низкий. "Технические характеристики БПЛА не всегда отвечают той или иной задаче лесного хозяйства. Комплексы в перспективе необходимо создавать исключительно под целевые требования заказчика. Это позволит снизить стоимость как самого комплекса, так и затраты в период его эксплуатации", - говорят в пресс-службе ФБУ "Авиалесоохрана". В 2021 году Авиалесоохрана успешно применяла беспилотники для мониторинга лесных пожаров в условиях труднодоступной местности в Якутии и Иркутской области. Оперативность тушения увеличилась в разы. Сейчас ФБУ занимается закупкой 108 беспилотников для оснащения своих групп.

По данным минприроды России, в 2021 году создан Центр развития приоритетных беспилотных технологий, который займется разработкой новаций и их внедрением в лесное хозяйство. Ожидается, что к 2030 году в отрасли ежегодный налет воздушных судов вырастет с 50 до 60-75 тысяч часов, из них до трети будет приходиться на долю средне- и крупноразмерных беспилотников.

Леонид Бухтояров, главный инженер Инжинирингового центра Воронежского государственного лесотехнического университета, рассказывает, что за последние 3-5 лет произошел качественный скачок в оборудовании и технологиях БПЛА. Зарубежные и отечественные производители выпускают дроны, снабженные оптикой, снимающей видео в расширении 4К, фото 40Мп, снабжают носители мультиспектральными камерами и лидарами. "Геодезическое оборудование привязывает данные с точностью 2 см, а мощные компьютеры обрабатывают и сшивают их в 3D-модели", - говорит эксперт.

Тормозят развитие беспилотных технологий в России больше пробелы в законодательстве. Поэтому заинтересованные организации объединились в ассоциацию "АЭРОНЕКСТ" и активно работают над развитием законодательства, формированием стандартов и продвижением БПЛА. "Цифровой трансформации ЛПК и углеродной нейтральности нельзя достичь без цифровой инвентаризации лесов и поддержания базы данных в актуальном состоянии. А это невозможно без современных технологий использования беспилотников и методов дистанционного зондирования. Как только снизят ограничения в законодательстве и централизованно выделят финансирование, произойдет повсеместное внедрение БПЛА", - резюмирует Леонид Бухтояров.

А как у них?

В Финляндии государственные инвестиции в развитие охраны лесов с помощью дронов - 13,5 миллиона евро за 10 лет - позволили экономить лесовладельцам более 210 миллионов евро ежегодно.