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16.09.2021 19:26
Рубрика: В мире

Эмманюэль Макрон: Чего стоит ваша свобода?

Глава Франции меняет лексику
Текст: Евгений Шестаков
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(8564)
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил: "Никакая свобода не может быть без обязательств", поскольку это "фикция". "Чего стоит ваша свобода, если вы не хотите вакцинироваться, - продолжал французский лидер, - а завтра заразите отца, мать или меня. Это значит, я стану жертвой вашей свободы, в то время как у вас есть возможность защитить себя и меня". Вывод Макрона категоричен: "это не свобода, а безответственность и эгоизм". Недвусмысленный ответ десяткам тысяч манифестантов - противникам прививок, которые выходят на улицы французских городов, скандируя: "Свободу! Свободу!".
Возможно, полученная летом в департаменте Дром пощечина помогла Эмманюэлю Макрону понять, что свобода и вседозволенность - не одно и то же. Фото: AP, AlexpLille / twitter.com Возможно, полученная летом в департаменте Дром пощечина помогла Эмманюэлю Макрону понять, что свобода и вседозволенность - не одно и то же. Фото: AP, AlexpLille / twitter.com
Возможно, полученная летом в департаменте Дром пощечина помогла Эмманюэлю Макрону понять, что свобода и вседозволенность - не одно и то же. Фото: AP, AlexpLille / twitter.com

Но всего пару лет назад Макрон говорил о свободе совсем иное. В связи с перепечаткой журналом "Шарли Эбдо" карикатур на пророка Мухаммеда французский лидер утверждал: "во Франции существует свобода богохульства. Она тесно связана со свободой совести. И я со своей стороны готов защищать эти свободы". Когда же ему напоминали об ответственности главы государства за спокойствие в религиозно неоднородном французском обществе, Макрон с легкостью отбивался от упреков: "я должен защищать права людей". И ни слова об ответственности тех, кто своими действиями провоцировал внутренний конфликт и подпитывал терроризм. Напротив, опять же процитирую главу Пятой республики: "президент Франции не должен критиковать выбор редакции, журналиста, редактора - никогда. Потому что у нас существует свобода слова".

Фото: AFP/Attila KISBENEDEK
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Но когда сегодня соотечественники Макрона - журналисты, медики, простые люди на митингах заявляют о своем несогласии с проводимой Елисейским дворцом политикой в сфере вакцинации, французский лидер реагирует на требования свободы совсем иначе: "Зачем нам нужна такая свобода?" И увольняет несогласных. В четверг стало известно об отстранении от работы 450 сотрудников университетской больницы в Ницце - они не выполнили требование об обязательной вакцинации медперсонала.

В принятой французами еще в 1789 году "Декларации прав человека и гражданина" есть статья, где говорилось: "свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому". Предположительно в XIII веке, на заре французского парламентаризма, один депутат, жестикулируя, больно задел нос соседа и тот подал на него в суд. Парламентарий утверждал, что имеет полное право размахивать руками, как ему заблагорассудится. Вердикт суда гласил - "ваша свобода размахивать руками заканчивается там, где начинается свобода чужого носа".

Еще недавно казалось, что эти "азы" парламентаризма во Франции канули в лету. Даже после того, как в октябре 2020 года от рук религиозного фанатика погиб учитель лицея, Макрон продолжал говорить о праве на ничем не ограниченную свободу для французов. По его словам, убитый был человеком, который погиб за то, что учил детей "свободе верить или не верить".

Сегодня Макрон публично говорит о своем нежелании становиться жертвой чужой свободы

Но сегодня, когда о своем праве "верить или не верить" объявляют противники курса Макрона на всеобщую вакцинацию, французский президент совершенно не желает быть толерантным. И публично говорит о своем нежелании становиться жертвой чужой свободы. Почему же когда в сентябре 2020 года парижские журналисты, перепечатав карикатуры на пророка, вновь провоцировали исламский мир на ответные действия, Макрон не подумал о тех, кто мог стать и впоследствии стал "жертвой их свободы". А эти реальные жертвы были - в октябре помимо зарезанного учителя еще три человека погибли во время теракта в Ницце. Всего же, по разным оценкам, после публикации в 2015 году карикатур на пророка во Франции произошло более 30 различных по масштабам и числу погибших терактов. Тем не менее ни Макрон, ни его предшественник на посту президента Франсуа Олланд ни разу не называли появление провокационных рисунков безответственностью и эгоизмом. О недопустимых последствиях "абсолютной свободы" Макрон заговорил только сейчас, в условиях пандемии, когда ему пришлось принимать непопулярные решения, существенно ограничивающие права французов.

Так что это - вынужденное прозрение главы Франции или изящный политический ход перед началом президентской кампании 2022 года?

В мире Европа Франция Вакцинация от коронавируса

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