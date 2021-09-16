Эстония начала пускать привитых россиян без теста на коронавирус

Россияне, привитые отечественными вакцинами, при въезде в Эстонию больше не должны сдавать тест на коронавирус и соблюдать самоизоляцию. Об этом сообщили в департаменте здоровья страны, пишет ТАСС.

Отмечается, что ограничения отменяются для всех, кто сделал прививку в течение последних 12 месяцев.

По словам директора по связям с общественностью департамента здоровья Имре Кааса, человек может быть освобожден от тестирования и изоляции, если он полностью вакцинирован и после вакцинации достиг полной иммунной защиты.

При этом, Эстония признает все российские вакцины. Сегодня их четыре: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".