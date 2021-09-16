Этический кодекс по искусственному интеллекту в РФ будет рекомендательным

В ближайшее время Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде представит заключение по Национальному кодексу в сфере этики искусственного интеллекта. Об этом сообщила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта устанавливает общие принципы и стандарты поведения. "Этими принципами могут и должны руководствоваться лица, принимающие различное участие в функционировании систем искусственного интеллекта на территории Российской Федерации. В проекте кодекса эти лица определяются как "акторы искусственного интеллекта". По сути, кодекс будет регулировать деятельность всех, кто работает с искусственным интеллектом. Это могут быть государственные служащие, разработчики и заказчики, эксплуатирующие такие технологии", - рассказала Рукавишникова на "круглом столе" по этико-правовым проблемам цифровой трансформации. Ее слова приводит пресс-служба Совфеда.

Проект кодекса разработал межотраслевой Альянс в сфере искусственного интеллекта совместно с аналитическим центром при правительстве РФ и Минэкономразвития. По словам сенатора, документ сейчас на стадии экспертных обсуждений с участием представителей разработчиков, а также бизнеса и органов государственной власти.

Рукавишникова обратила внимание на то, что кодекс станет рекомендательным документом. "Следовательно, нарушение его положений не влечет за собой юридической ответственности. Предполагается, что в случаях несоблюдения этических норм в сфере искусственного интеллекта основным механизмом "наказания" станет общественный резонанс и порицание, которое может иметь негативные репутационные и экономические последствия для недобросовестных акторов искусственного интеллекта", - пояснила законодатель.

Совет по развитию цифровой экономики при СФ организовал сбор предложений по вопросу совершенствования законодательства для эффективного использования технологий искусственного интеллекта в экономики и социальной сфере. "Поступило большое количество предложений от представителей органов государственной власти различных уровней, бизнес-сообщества, экспертов. В настоящее время они анализируются на предмет подготовки конкретных законодательных инициатив", - добавила сенатор.

12 октября на Всероссийском форуме по этике искусственного интеллекта документ будет открыт к подписанию, а в конце октября его может рассмотреть правительство.