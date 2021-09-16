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16.09.2021 21:02
Рубрика: В мире

Европарламент признал "коллективный провал" Запада в Афганистане

Текст: Екатерина Забродина

Уход западной коалиции во главе с США из Афганистана стал проявлением коллективного фиаско внешней политики Запада, к которому теперь подорвано доверие в мире. Это признают авторы резолюции Европарламента "О ситуации в Афганистане", которая была принята большинством голосов в заключительный день пленарной сессии в Страсбурге. Текст опубликован на официальном портале учреждения.

Фото: MOD / AFP
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Резолюция "принимает во внимание, что кризис в Афганистане является, в первую очередь, трагедией для афганского народа, но также ставит под угрозу собственную безопасность ЕС, который должен сделать необходимые выводы из этого коллективного провала и подготовиться к его последствиям для своей безопасности". "Европарламент... осознает тот факт, что вывод американских и международных сил из Афганистана является проявлением коллективного провала западной внешнеполитической стратегии и политики безопасности, который может иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе это нанесет ущерб авторитету Запада, создаст кризис доверия и потребует от нас всерьез извлечь уроки из этого опыта на будущее, особенно когда речь идет о характере и мандате военного вмешательства, - говорится в документе. - Выражаем глубокое разочарование и обеспокоенность по поводу неэффективности США, НАТО, Европейской службы внешних связей и институтов Европейского Союза в целом за 20-летний период, по поводу поддержки и финансирования правительства [Ашрафа] Гани... и вооруженных сил, которые оказались неэффективными".

В Европарламенте также отмечают, что Еврокомиссия не координировала процесс эвакуации европейцев и сотрудничавших с ними афганцев, а также оказалась не в состоянии организовать "собственный европейский воздушный транспорт" для их вывоза из горячей точки. "Сожалеем, что процесс принятия политического решения о выводе войск из Афганистана и его военного планирования проходил в одностороннем порядке и без достаточной координации с союзниками по НАТО. Сожалеем, что в ходе спасательной операции в Кабуле не было никакого сотрудничества или координации между государствами-членами ЕС, особенно в том, что касается взаимодействия с США. Из-за этого большинство посольств были застигнуты врасплох, когда талибы (террористическое движение запрещено в РФ - прим. "РГ") захватили Кабул", - сказано в резолюции.

Евродепутаты призывают коллег из Еврокомисии и ее внешнеполитической службы "критически оценить" тот факт, что между США и европейскими странами не было никакого взаимодействия, и отчитаться по нему до конца года.

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