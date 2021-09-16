Финляндия продлила ограничения на границе с РФ до 10 октября

Из-за ситуации с коронавирусом Финляндия продлила ограничения на границе с третьими странами, включая Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Суоми.

В ведомстве признают, что вакцинация финских граждан пока далека от темпов, которые позволили бы разгрузить национальную систему здравоохранения. Риск ее "перегрузки" все еще велик. Поэтому ограничения продлеваются - на этот раз до 10 сентября. Как известно, финны свободно пускают к себе лишь тех иностранцев, которые привились вакцинами, одобренными ВОЗ и ЕС. Остальным нужно сдавать ПЦР-тесты, а также соблюдать меры по изоляции до получения результатов.

При этом в отношении части россиян начали действовать некоторые послабления. Теперь граждане РФ могут получить визу для поездок с деловой целью. На новую визу могут также рассчитывать обладатели многократного Шенгена с истекшим сроком, который выдавался именно финнами хотя бы на два года. Однако каждое заявление будет рассматриваться индивидуально. Кроме того, само наличие визы в паспорте еще не гарантирует, что человека пустят в страну. Решение принимается на границе.