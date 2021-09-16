"Газпром-нефть" и "Лукойл" создадут СП для разработки более 1 млрд тонн нефти

Группа "Газпром" и "Лукойл" создают совместное предприятие (СП), которое будет разрабатывать несколько нефтегазовых месторождений Западной Сибири. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома"

Совокупные геологические запасы этих участков оцениваются более чем в 1 млрд тонн нефти и около 500 млрд кубометров газа. Ядром нового центра добычи станет "Тазовское месторождение", введенное в эксплуатацию в июне 2021 года. Кроме того, в периметр деятельности СП войдет разработка "Северо-Самбургского" и "Меретояхинского месторождений", а также двух Западно-Юбилейных лицензионных участков.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что совместные усилия двух компаний позволят применить здесь наилучшие технические решения.

По словам главы "Лукойла" Вагита Алекперова, которые приводит РИА Новости, общие инвестиции двух компаний в новое СП составят более 200 млрд рублей в среднесрочной перспективе.