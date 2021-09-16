"Газпром-нефть" и "Лукойл" создадут СП для разработки более 1 млрд тонн нефти

Новости

Володин: Такие резолюции, как принятая Европарламентом, мы не потерпим 19:10
Умер легендарный советский джазмен Валерий Щерица 19:06
Смолов и Камано сыграют в атаке "Локомотива" в матче против "Марселя" 19:05
В России исследуют совместимость вакцин от гриппа и коронавируса 19:03
Футболиста "Челси" ограбили во время матча против "Зенита" в Лиге чемпионов 19:01
Взлетевшего с привязанным скотчем человеком пилота вертолета будут судить 19:00
Единый заказчик контролирует более 150 строек 18:51
Умерла французская актриса Марта Меркадье 18:44
Россияне рассказали, где планируют провести ноябрьские праздники 18:41
Певица МакSим опубликовала фото с дочерью 18:40
В России снизилась смертность из-за отравления алкоголем 18:15
Сбор зерна в России достиг 100 млн тонн 18:07
ДОМ.РФ протестирует механизм универсальной льготной ипотеки 18:05
Два десятка проектов строительства жилья получили господдержку 18:00
Цены на газ в Европе за сутки снизились на 13% 17:41
В ПФР рассказали, как заменить набор льгот денежной выплатой 17:37
Москва призвала Прагу освободить россиянина Франчетти 17:22
В ЦБ прогнозируют снижение темпов роста ипотечного рынка 17:20
Комиссия СФ: В Apple готовы к содействию российским властям 16:58
Финляндия продлила ограничения на границе с РФ до 10 октября 16:55
Эксперт оценил риск покупателей отравиться овощами из магазина 16:30
Лавров: Путин принял приглашение КНР посетить зимнюю Олимпиаду-2022 16:20
Вице-премьер Юрий Борисов назвал сумму, которая понадобится на новые самолеты 15:58
Спецслужбы Германии предотвратили теракт в синагоге 15:42
Кабмин направит свыше 4 млрд рублей пострадавшим от паводков в Забайкалье 15:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
16.09.2021 18:46
Рубрика: Экономика

"Газпром-нефть" и "Лукойл" создадут СП для разработки более 1 млрд тонн нефти

Текст: Сергей Тихонов
Группа "Газпром" и "Лукойл" создают совместное предприятие (СП), которое будет разрабатывать несколько нефтегазовых месторождений Западной Сибири. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома"
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Совокупные геологические запасы этих участков оцениваются более чем в 1 млрд тонн нефти и около 500 млрд кубометров газа. Ядром нового центра добычи станет "Тазовское месторождение", введенное в эксплуатацию в июне 2021 года. Кроме того, в периметр деятельности СП войдет разработка "Северо-Самбургского" и "Меретояхинского месторождений", а также двух Западно-Юбилейных лицензионных участков.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Что даст России панический рост цен на энергоресурсы в Европе

Глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что совместные усилия двух компаний позволят применить здесь наилучшие технические решения.

По словам главы "Лукойла" Вагита Алекперова, которые приводит РИА Новости, общие инвестиции двух компаний в новое СП составят более 200 млрд рублей в среднесрочной перспективе.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ ЛУКОЙЛ Компании Нефть и газ Газпром

Главное сегодня

Путин назвал поспешным вывод войск США из Афганистана
Захарова припомнила Парижу разрыв контрактов по "Мистралям"
Цена на газ в Европе перешла к снижению после рекордного роста
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Турция разрешила въезд без теста только россиянам, привитым "Спутником V"
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Как работает прием заявок на подключение к газу на портале госуслуг