Глава Еврокомиссии призвала к созданию армии Европы

Идея создания собственной армии Евросоюза и обретения им военной самостоятельности от заокеанского собрата стремительно набирает вес. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступив с программной речью "О положении ЕС в 2021 году", призвала страны союза "выйти на новый уровень". По ее словам, для этого Брюсселю необходимо не только накачать военную мускулатуру, но и повзрослеть. Собственная армия ЕС может помочь разрешать будущие кризисы, но, уверена фон дер Ляйен, "толку от нее не будет", если не решить еще более "фундаментальную проблему". А именно дефицит политической воли в союзе, который в вопросах обороны привык полагаться на альянс с США в рамках НАТО.

Среди планируемых шагов Фон дер Ляйен анонсировала саммит лидеров единой Европы по вопросам европейской обороны в первой половине следующего года. Как отметила глава Еврокомиссии, "в последние недели было много обсуждений по поводу экспедиционных войск, какого они должны быть типа и в каком количестве они нам нужны". Примечательно, что по словам фон дер Ляйен, она уже работает над "новой декларацией" об отношениях Евросоюза и НАТО с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, который ранее критически высказывался о возможном конкуренте в лице армии Евросоюза. В частности, в интервью The Sunday Telegraph он утверждал, что "любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу". Посол Латвии в Киеве: ЕС не нужны новые проблемы из-за Украины