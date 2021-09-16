Готовить кадры для войск ОДКБ будут по-новому

В ОДКБ одобрен план совершенствования системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств-членов и рекомендации по порядку взаимодействия военных учебных заведений в системе совместной подготовки военных кадров. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"Утверждено решение о придании Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова статуса базовой учебно-методической организации по подготовке военных кадров для государств-членов ОДКБ по медицинским и фармацевтическим специальностям. Также в ходе совместного заседания руководители оборонных ведомств подписали документы по вопросам развития военной составляющей Организации, разработанные Объединенным штабом ОДКБ, в том числе касающиеся оснащения и состава воинских контингентов, формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, а также развертывания защищенной мультисервисной сети связи", - сообщили в пресс-службе Объединенного штаба.