Юрист: За ошибочное объявление человека умершим компенсаций не бывает

В Ассоциации юристов России сообщили, что юридической защиты от ошибочного признания человека умершим, к сожалению, не существует. Единственный шанс оставаться юридически живым при жизни - поддерживать тесную связь с родными и близкими.

В последнее время выросло число случаев, когда человека по ошибке переводили в статус мертвых. Соответственно, такой гражданин терял права живого человека. Например, летом одна из жительниц Свердловской области перестала получать пенсию, так как ЗАГС внес ее в книгу мертвых и переслал данные в пенсионный фонд. Но в том случае вышла путаница. Как сообщали в областной прокуратуре, незадолго перед тем умерла тезка женщины, а правоохранители неправильно установили личность. В век электронных систем спутать одного человек с другим оказалось проще простого.

Также нередко людей признают умершими по иску родни, решившей, что человек сгинул навеки. Иногда люди десятки лет могут жить в статусе неживых. На днях в Краснодаре задержали дезертира, который 21 год назад сбежал из воинской части в Московской области. Все эти годы на связь с родными он не выходил, и в 2013 году по иску матери был объявлен умершим. Но теперь он юридическим путем будет возвращен к жизни, чтобы ответить по закону за самовольное оставление воинской части. Также в начале сентября СМИ рассказали об истории москвички, которая при обмене паспорта узнала, что ее нет в живых. Родственники, с которыми она не общалась несколько десятков лет, еще в конце 20 века "опознали" некий неопознанный труп. Причем, они искренне верили, что оплакали и похоронили родного человека.

"Привлечь к ответственности за ошибочное признание умершим можно только тех, чей преступный умысел был доказан, - сказал член Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Гвоздецкий. - Если признанный умершим оказывается живым, то это не является "ошибкой" суда: суд принимал решение на основе ряда имеющихся доказательств - например, отсутствия каких-либо сведений о человеке в течение пяти лет. После того как исчезнувший "нашелся" - следует отмена судебного решения. Компенсация, к примеру, морального вреда, не предусмотрена".

По его словам, признать человека умершим не так-то легко. "Во-первых, для этого должно пройти значительное время - 5 лет, - говорит он. - Согласно Гражданскому кодексу РФ, "гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев".

Во-вторых, в законодательстве прописан четкий алгоритм такого признания. "Обратим внимание, что оно допускается только в судебном порядке, - продолжает юрист. - При этом объявление человека умершим не подтверждает сам факт смерти, а лишь принимает это обстоятельство за основу - поскольку нет свидетельств предполагать обратное. В-третьих, тот, кто подал заявление в суд о признании человека умершим, должен указать те обстоятельства, которые подтверждают это предположение. К примеру: подали заявление об исчезновении человека в УМВД - и полиция его так и не нашла".

Наконец, судья при подготовке дела к судебному разбирательству должен отправить запросы в различные организации - по месту регистрации, работы, службы гражданина, что выяснить последние сведения о нем.

Юридических способов защититься от казусов, когда в мертвые записали живого, нет, утверждает юрист. "Если человека искали и не нашли - и в итоге через 5 лет объявили умершим, далее всё идет по букве закона", - говорит он.

Юрист привел пример из своей практики. Тагира С. объявили умершим в 2007 году. В 2015-м он случайно узнал об этом. В этом же году Дмитрий Гвоздецкий помог ему отменить ошибочное решение суда. "В конкретном случае с Тагиром С. суд принял свое решение (об объявлении его умершим) просто по той причине, что не смогли найти каких-либо сведений о нем. Тагир уехал от своей сожительницы в другую область, и больше от нем в Сургуте никто ничего не знал, - поясняет юрист. - Основной вопрос здесь в том, почему не было никакого "межведомственного взаимодействия": человек не скрывался и активно "контачил" с государством все эти 8 лет. Решение суда об объявлении его умершим существовало как бы в "параллельной реальности" и никакого влияния на другие ведомства и организации не оказывало - вплоть до 2015 года".