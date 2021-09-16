Кабмин утвердил список услуг для спортивного налогового вычета

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень услуг для получения так называемого спортивного налогового вычета. В список вошли физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой.

Новый налоговый вычет появился по поручению президента. Заявить его можно будет по расходам, понесенным в 2022 году. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей. С нее вернутся 15,6 тысячи рублей.

Надо учитывать, что для получения вычета организация, куда обращался гражданин, должна состоять в специальном перечне, а для этого ей необходимо отвечать ряду требований:

- физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности;

- сотрудники в штате - иметь профильное образование не ниже среднего профессионального;

- организация не значится в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.