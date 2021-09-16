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16.09.2021 14:52
Рубрика: В мире

Как Китай борется с соленой пищей

Текст: Константин Волков
В настоящее время китайцы в среднем употребляют 10,5 грамма соли в сутки на человека, это едва ли не больше всех в мире. Между тем, употребление в пищу большого количества поваренной соли - основного источника натрия в китайской диете, признано одной из главных причин повышенного давления, чреватого инфарктами и инсультами (на сердечно-сосудистые заболевания приходится порядка 40% смертности в КНР). Поэтому Китай совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) озаботились большим количеством случаев высокого давления в КНР, где более 270 миллионов человек (примерно одна пятая населения) обращались к врачу с жалобами в этой связи.

Правительством КНР при поддержке ВОЗ в Китае была запущена программа Healthy China 2030 (Здоровый Китай к 2030 году). В программу включено множество мер, таких, как улучшение системы здравоохранения, развитие медицинского страхования, пропаганда здорового образа жизни. Одна из целей программы - снижение потребления соли до рекомендованных ВОЗ 5 или меньше грамм в сутки, включая всю соль, что содержится в уже готовых продуктах питания. Этой задаче посвящена специальная британско-китайская подпрограмма Action on Salt China (Воздействие на потребление соли в Китае).

Фото: iStock
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Что интересно, в разных регионах Китая, согласно исследованию лондонского Университета Королевы Мэри от 2019 года, потребление соли не одинаково. На севере цифра постепенно снижается, а на юге остается без изменений и даже местами увеличивается. Предположительно, это связано с лучше поставленной на севере просветительской работой.

Поскольку заставить людей употреблять меньше соли достаточно сложно, особенно в Китае, где данный продукт традиционно используется при приготовлении практически любой пищи, главная ставка делается на просвещение, в том числе школьников. Предполагается, что бабушки и дедушки, узнав о вреде избытка соли, уменьшат ее использование в домашней готовке ради здоровья внуков. Есть специальная программа для домохозяек, когда в сельские общины приезжает специалист, который учит их меньше солить пищу. Кроме того, в ресторанах предполагается создать "благоприятную атмосферу для тех, кто выбирает менее соленые блюда". Такую же атмосферу планируется организовать в магазинах для тех, кто покупает продукты с меньшим содержанием соли. Чтобы потребители не запутались, существует специальное мобильное приложение FoodSwitch, через которое можно узнать состав продукта, в том числе содержание натрия (в КНР указывают содержание натрия, 1 грамм натрия - 2,5 грамма соли).

Также поощряется выпуск менее соленой продукции. Производители соевых соусов уже откликнулись на призыв и выпустили партии со сниженным содержанием соли.

В мире Восточная Азия Китай Медицина и здоровое питание

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