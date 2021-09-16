Как складываются отношения ресторанов и служб доставки

Когда мы заказываем на дом ресторанные деликатесы к празднику или даже простую дежурную шаурму, то даже не подозреваем: более 30 процентов уплаченной нами суммы - доля сервисов доставки. И такая ситуация - не только в Москве, а по всему миру. В США власти крупных городов даже пытались ограничить размер комиссии курьерских агрегаторов. Но наткнулись на ожесточенное сопротивление и суды. А как у нас складываются отношения доставщиков и рестораторов? Мы решили выяснить это, поговорив с топовыми участниками рынка с обеих сторон.

В России, как и за рубежом, службы доставки также стали палочкой-выручалочкой для гастрономической отрасли. Как отмечал глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, в пиковые моменты пандемии выживали именно те заведения, которые наладили работу "на вынос". Был момент, когдасоздатели ресторанных маркетплейсов даже обнуляли часть комиссии. Но это было, когда из-за пандемии вводились те или иные ограничения.

Однако сейчас, по крайней мере в Москве, ситуация с вирусом стабилизировалась. Но вопрос о комиссионном сборе стоит так же остро. Комиссия сервисов доставки еды в Москве доходит до 35 процентов от суммы заказа, рассказал "РГ" председатель Союза управляющих ресторанами Сергей Миронов. Стороны процесса по-разному оценивают ставку. Если многие заведения общепита считают это риском для рентабельности, то агрегаторы доставки, напротив, уверены: стоимость услуг обоснованна, и вообще без курьерских служб большинство кафе просто не выжили бы. "Эти тарифы нашими властями не регулируются, - продолжает Сергей Миронов. - Поэтому мы и не подключаем мэрию к решению вопроса". Автономность бизнес-процессов подтвердили и в одном из крупнейших сервисов доставки Delivery Club. "Условия соответствуют рынку и определяются стоимостью оказываемых нами услуг", - заявили в пресс-службе агрегатора.

В свою очередь представители другого гиганта доставки "Яндекс. Go" предпочли воздержаться от комментариев. В Delivery Club подчеркивают, что сервис сотрудничает с ресторанами в двух форматах. Первый - это маркетплейс. Предложение ресторанов размещают в приложении, и пользователи могут выбрать, что им по вкусу. В таком случае рестораны платят комиссию 20 процентов, но и доставляют еду сами. А вот если ни в штате, ни на аутсорсе курьеров нет, то приходится платить и за размещение на Delivery, и за труд доставщиков.

Их Delivery подключает либо через логистические сервисы-партнеры, либо просто как самозанятых. И вот при таком раскладе берется 35-процентная комиссия. Это связано с тем, что агрегатор тратит значительные средства на поддержание стабильной работы приложения, зарплаты, транзакции. Рестораны это понимают, однако тоже заявляют об особенностях своего бизнеса.

В пиковые моменты пандемии выживали именно те заведения, которые наладили работу "на вынос"

"По большому счету, ставка 35 процентов - это уже на грани рентабельности для многих ресторанов, - комментирует Сергей Миронов. - Но заведения все равно идут на сотрудничество. Надо признать, что для многих это единственный шанс остаться на плаву". В свою очередь в Delivery Club отмечают, что присоединение к доставке помогло ресторанам не просто сохраниться, но и значительно расширить клиентуру. "Сейчас наша аудитория насчитывает 5 млн активных пользователей, - говорят представители агрегатора. - Еженедельно сервис выполняет свыше 1 млн заказов. Ресторан, подключившийся к платформе, в первую очередь получает доступ к этой аудитории".

35 процентов. Именно такую комиссию с суммы каждого заказа берут агрегаторы доставки

В Delivery не отрицают, что коронавирус значительно изменил рынок российского фудтеха. Как бы рестораторы ни сетовали на весомый процент доставки в общей стоимости продукта, они в то же время понимают жизненную необходимость доставки. Статистика говорит сама за себя. Если в самом начале пандемии Delivery Club на постоянной основе работал с 15 тысячами ресторанов, то сейчас к сервису в том или ином формате сотрудничества подключено уже более 43 тысяч заведений питания. Сергей Миронов отмечает, что многие рестораторы, участвующие в доставке, не раз просили агрегаторов пересмотреть условия сотрудничества. Но пока переговоры ни к чему не привели. В то же время и нет серьезных попыток привлечь к этому диалогу контролирующие ведомства. И московский симбиоз ресторанов и служб доставки остается стабильным.