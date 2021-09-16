Какие отели нравятся актеру Александру Лыкову - и почему он вспоминает про войну

В свое время Александр Лыков ушел после первого сезона сериала "Улицы разбитых фонарей" - чтобы не становиться заложником образа Казановы. Но вот сейчас на телеканале СТС идет пятый сезон популярного комедийного сериала "Гранд" - и актер с удовольствием возвращается в проект. Основные перипетии здесь разворачиваются внутри коллектива отеля Grand Lion. Управляет им харизматичный и эксцентричный миллионер Лев Федотов, успешный в делах, но не в личной жизни. Его и играет Александр Лыков. Мы поговорили с актером и узнали, чем ему так полюбилась жизнь в вымышленном отеле.

Кажется, что в этом сериале "Гранд" вам легко работалось - вы очень тепло отзываетесь о проекте.

Александр Лыков: Мне кажется, этот проект как бы пророс в каждого исполнителя. Он стал значительной частью профессиональной жизни каждого, кто над ним работал. И, честно говоря, когда мы расставались в последнем сезоне, я даже плакал. Ну, может, с возрастом стал таким сентиментальным… Во всяком случае я списал это на возраст. Но плакала и молодежь, и вообще все, кто работал над проектом, все мы дружно рыдали. Одно дело - говорить хорошие слова, порой на всякий случай, чтобы подольстить продюсерам. Но нет! У нас были абсолютно искренние чувства печали от расставания. Это один из уникальных проектов, который так сблизил людей. Людей разных взглядов, темпераментов и даже стран. Мы ведь через многое переплыли вместе - все, что происходило и в стране, и в мире, включая начало пандемии. Мы все вместе плыли на одном корабле, не были изолированы, были доступны всем ветрам, мыс Горн практически огибали. То, как мы работали в этом проекте, явление реально редкое.

А вы сами смотрели сериал, оценили свою работу?

Александр Лыков: Как раз сейчас его пересматриваю. Он же идет сейчас на СТС, и, вот прямо разговаривая с вами, я смотрю его по телевизору и понимаю, что доволен работой. Я вижу, как вырос наш режиссер Дмитрий Грибанов, который как оператор снимал "Отель Элеон". Как он вырос в режиссера, который понимает все процессы и который не проиграл этот проект. Это очень важно! Я видел, как он работал в первом сезоне, как он успокоился, стал уверенным профессионалом и прекрасно работает с киноматериалом. Просто приятно за этим наблюдать. То же самое происходило и с актерами внутри сериала. Рост всегда ощутим и заметен. Это значит, что материал питает актеров. И, видимо, зрителю передаются такого рода эмоции.

За отелем "Гранд" интересно наблюдать на экране, но если жить в нем, то становится немного не по себе. Вам приходилось сталкиваться в жизни со странными гостиницами?

Александр Лыков: Когда я был помоложе, много путешествовал и жил, где только возможно, где хотел. А на сегодняшний день у меня просто нет в этом особой нужды, потому что у меня уже есть свои небольшие пристанища - там, где я чаще всего бываю. И я уже не задумываюсь, где останавливаться. Да и честно говоря, у киношного актера столько переездов постоянно, что основное место его проживания - это трейлер. Поэтому и претензии только к нему по большей части: он должен быть чистым, в нем должно быть тепло зимой и прохладно летом.

А такой чудаковатый персонал, как в сериале, вам попадался?

Александр Лыков: Да как сказать… Были, конечно, неожиданные ситуации. Вот в Ярославле жил я в отеле, и мой номер окнами выходил на тихую, на первый взгляд, улочку. Недалеко от гостиницы был памятник - бронзовый медведь как символ города. Так вот этот медведь в определенные промежутки времени издает жуткий рев - там подключена очень мощная колонка. И когда не знаешь об этом, первая реакция - паника. Лето, окно открыто, и за окном во всю мощь ревет медведь. Я с кровати свалился! Стал кидаться ко всем, узнавать, что случилось. Сирена? Звери сбежали из зоопарка и уже кого-то рвут? Оказалось, все просто: ярославский медведь прокричал в строго назначенное время. Кто в Ярославле жил, знает об этом. Сейчас, может, потише сделали. Но раньше это был дикий рев.

А сейчас где предпочитаете жить, когда путешествуете?

Александр Лыков: Сейчас я предпочитаю жить, конечно, в домах, а не в отелях. Так спокойнее. С гостиницами я как-то не очень… Кто-то их любит. Например, Набоков их любил. Убирать не надо, готовить не надо. Сын мой тоже любит пока еще до сих пор. Приезжает и просит, чтобы ему гостиницу обязательно сняли, чтобы отдохнуть от быта. Потому что он уже папа, нянчит двоих детей и говорит: "Все! Хочу, чтобы за меня все убирали". А мне нравится домашняя обстановка. В гостинице я не могу найти место отдыха, все равно чувствую себя в путешествии, а хочется быть дома. Поэтому со мной ездит всегда супруга моя. Она мне обеспечивает все: дом, тыл. Убирает, моет, стирает, готовит, исполняет номера художественной самодеятельности… если заскучаю (улыбается).

Фото: предоставлено каналом СТС

Вы как-то рассказывали, что вас воспитывал отчим. Но вы все равно оставили фамилию отца, встретились с ним и сразу приняли друг друга, как вы выразились. Вам близка мысль из фильма Алексея Балабанова: "Найти своих и успокоиться"?

Александр Лыков: Мне кажется, это не достижимая цель, а процесс. Но это правильный процесс. То, что успокоение возможно только среди своих, это, по-моему, очевидные вещи. Ведь среди чужих все равно будешь в поиске. Когда ум твой приходит в нужный и правильный порядок, тогда вокруг тебя и появляются те самые свои. Или, скорее, перестаешь делить мир на своих или не своих. Потому что пока у тебя такая категория существует в уме, ум твой никогда не будет спокоен. Враг - друг, свой - не свой… Никакого разговора о покое в таком состоянии в принципе быть не может. Поэтому такой процесс, который необходим для каждого человека.

А кто-то говорит, что вообще не надо успокаиваться…

Александр Лыков: Ой, нет… Люди разные, понятное дело. Кого-то надо постоянно тормошить, чтобы он был способен что-то сделать. Но я сейчас говорю о таких вещах не потому, что я так думаю, а потому, что так устроено. Это не мои собственные наблюдения. Это данность. Вообще, человеческий ум такой. Это не имеет отношения к какому-то конкретному индивиду, конкретному складу психики, национальности. Это общечеловеческое.

Особое место в вашей фильмографии занимает военное кино. Сейчас молодое поколение узнает о войне все чаще по фильмам. Какую картину о Великой Отечественной войне, на ваш взгляд, обязательно надо посмотреть молодым людям?

Александр Лыков: На ум сразу приходят два советских фильма. Об одном из них мне говорил Алексей Юрьевич Герман, называется он "Балтийское небо". Это кино было для него мерилом той войны, которую он помнил, когда был еще мальчишкой. А я вспоминаю "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого. Получилась такая пронзительная картина! Ничем не хуже, чем сама повесть Бориса Васильева. А может, даже и лучше и пронзительнее. Безусловно, есть и еще сильные фильмы. Но если я размышляю о военном кино, то вспоминаю эти две картины.

Ваша бабушка с дочкой на руках чудом спаслась из блокадного Ленинграда. Нынешним детям сложнее объяснить, что такое блокада, война, голод, бомбежки?

Александр Лыков: Человечество движется от войны к войне, и, к сожалению, не просматривается в мире тенденции, что, оттолкнувшись от войны, мы пришли к миру. И нет постоянного такого состояния - мир. Хотелось бы, конечно, но нет. А что касается человеческих проявлений, то на войне они наиболее яркие. Именно поэтому обращение к теме войны в искусстве неизбежно, его не может не быть. Тем более у нас, где вся страна фактически воевала.

Вот я знаю, что сейчас снимается фильм про Нюрнбергский процесс. И мне кажется, что это очень правильное направление. Потому что во многом еще нет высказывания именно нашего поколения о том времени. Ведь многие вещи, которые происходили тогда, были просто-напросто засекречены. Все погибшие люди и воины, которые до сих пор числятся в списках неизвестных и пропавших без вести, не могут быть до конца успокоены, упокоены. Ведь мы живем на земле, политой кровью наших предков. Великая Отечественная война, Первая мировая, а до них еще и еще войны….

Если начинать вспоминать все хотя бы по школьному курсу истории, вы убедитесь: все наши даты - военные. Не говоря уже о сегодняшнем дне, где есть свои герои и свои трагедии. Игорь Копылов, мой товарищ, режиссер, снимал сейчас в Сирии фильм про летчика, который взорвал себя, чтобы не попасть в плен. Помните эту историю? "Это вам за пацанов…" По силе духа это тот же Сталинград. И в этом смысле наша мирная жизнь - довольно условный контент.