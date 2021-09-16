Постановление правительства Калужской области от 13 сентября 2021 года № 609 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Калужской области на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Калужской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Калужской области на 2022 год в следующих размерах:
на душу населения - 11 908 рублей,
для трудоспособного населения - 12 980 рублей,
для пенсионеров - 10 252 рубля,
для детей - 11 839 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Губернатор Калужской области В.В. Шапша
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