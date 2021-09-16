Постановление правительства Калужской области от 13 сентября 2021 года № 609 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Калужской области на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Калужской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Калужской области на 2022 год в следующих размерах:

на душу населения - 11 908 рублей,

для трудоспособного населения - 12 980 рублей,

для пенсионеров - 10 252 рубля,

для детей - 11 839 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Калужской области В.В. Шапша







