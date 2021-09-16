Закон Камчатского края от 14 сентября 2021 года № 663 "О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Камчатского края "Об обеспечении тишины и покоя граждан в Камчатском крае"

Принят Законодательным Собранием Камчатского края 7 сентября 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Камчатского края от 21.12.2017 № 185 "Об обеспечении тишины и покоя граждан в Камчатском крае" (с изменениями от 24.12.2018 № 297, от 22.06.2020 № 479) следующие изменения:

1) пункт 1 части 1 статьи 1 после слов "общего пользования" дополнить словами ", нежилые помещения, не включенные в состав помещений общего пользования,";

2) в пункте 4 статьи 3 слова "или ремонтных работ в помещениях общего пользования" заменить словами "а также в помещениях общего пользования, нежилых помещениях, не включенных в состав помещений общего пользования,".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов







