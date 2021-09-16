Карасин: Участие наблюдателей от ПА ОДКБ способствует открытости выборов

Участие представителей Организации договора о коллективной безопасности в наблюдении за выборами в Госдуму будет способствовать тому, чтобы они прошли гласно и открыто. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин на встрече с группой международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ.

"Мы чтим всех тех, кто приезжает наблюдателями на предстоящие выборы, и надеемся, что участие представителей Организации договора о коллективной безопасности будет способствовать тому, чтобы они прошли гласно, открыто. Чтобы все наши страны с уверенностью смотрели в будущее, понимая, что не все задачи еще решены как в экономике, так и во внешней политике", - обратился Карасин к председателю комитета Мажилиса (нижней палаты) парламента Республики Казахстан по законодательству и судебно-правовой реформе Арману Кожахметову, который возглавляет группу.

Россия всегда выступала примером для многих стран в развитии законодательства о выборах, отреагировал Кожахметов. "Полагаем, что, как и всегда, предстоящие выборы пройдут на очень высоком уровне, законно, транспарентно, легально. В этом плане Российская Федерация всегда являлась примером для многих стран в развитии демократии в стране, в развитии законодательства о выборах. Мы смотрели ваши законы, очень много моментов, которые можно было бы нам обсудить в последующем и перенять, конечно, ваш опыт", - сказал он.

Всего для наблюдения за парламентскими выборами в России приглашены представители 54 государств, 17 международных организаций и 34 парламентов.