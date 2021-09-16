Постановление правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 сентября 2021 года № 185-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Кабардино-Балкарской Республике на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", пунктом "ж" статьи 16 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 1999 г. № 5-РЗ "О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики" Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Установить по представлению Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики величину прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике на 2022 год в расчете на душу населения 12890 рублей, для трудоспособного населения - 14050 рублей, для пенсионеров - 11085 рублей, для детей - 14160 рублей.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики А.Мусуков







