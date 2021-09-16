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16.09.2021 16:58
Рубрика: Власть

Комиссия СФ: В Apple готовы к содействию российским властям

Текст: Дмитрий Гончарук

Представитель компании Apple, который участвовал в заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России, высказал готовность к прямому диалогу и содействию органам власти России. Об этом говорится в заявлении комиссии, опубликованном после первой части ее планового заседания.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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"Позитивно восприняли готовность к "ведению прямого диалога и оказанию содействия органам государственной власти на всех уровнях", высказанную представителем компании Apple", - говорится в заявлении.

Сенаторы отмечают, что имеющиеся данные и обсуждение с участием представителей американских цифровых компаний Google и Apple показали обоснованность претензий к ним в части противоправного вмешательства в парламентские выборы.

Законодатели напомнили о недопустимости вмешательства и рассчитывают на то, что обе компании до начала голосования 17 сентября устранят имеющиеся у российской стороны обоснованные и конкретные претензии.

"В противном случае они вынудят российскую сторону на адекватные ответные действия, включая привлечение виновных к персональной ответственности, вплоть до уголовной. Кроме того, мы вправе рассмотреть и иные меры противодействия вмешательству в суверенные дела РФ", - подчеркивается в заявлении.

По мнению членов временной комиссии Совфеда, сложившаяся ситуация доказывает необходимость как можно скорее зарегистрировать представительства всех крупных иностранных цифровых компаний, которые работают на территории России, в ее юрисдикции.

Плановое заседание комиссии разбили на две части: первая состоялась менее чем за сутки до начала голосования, а вторая запланирована на 21 сентября, когда сенаторы дадут политическую оценку итогам выборов. В четверг в Совфед пригласили объясниться представителей обоих цифровых гигантов, но письменная доверенность высказывать официальную позицию компании оказалась только у Apple. Ее сотрудник сослался на то, что запрещенный в России контент нельзя удалить из-за неких правовых тонкостей, которые не позволяют материнской компании воздействовать на портал AppStore.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Компании Информационные технологии Apple

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