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16.09.2021 19:05
Рубрика: Экономика

Щепки при деле

Компании увеличивают инвестиции в глубокую переработку древесины
Текст: Наталья Решетникова
Российская газета - Спецвыпуск № 213(8564)
Со следующего года будет запрещен экспорт из России необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород.
Сферы применения древесины безграничны: от изысканной мебели до пищевых добавок. Фото: РИА Новости Сферы применения древесины безграничны: от изысканной мебели до пищевых добавок. Фото: РИА Новости
Сферы применения древесины безграничны: от изысканной мебели до пищевых добавок. Фото: РИА Новости

Эта мера призвана дать импульс развитию глубокой переработки древесины и производить из нее не только пиломатериалы, мебель, бумагу и целлюлозу, но и пищевые добавки, топливо, фармацевтические препараты. В общем, перед лесоперерабатывающей промышленностью стоят новые и очень серьезные задачи.

Фото: Константин Завражин
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Можно предположить, что большая часть инвестиций, уходившая на производство необработанных лесоматериалов, будет перенаправлена на глубокую переработку сырья.

Специалисты федерального Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН обозначили тренды развития глубокой переработки древесины с применением биотехнологий. К ним ученые отнесли, в частности, производство новых типов волокон, фильтров, новых видов бумаги и картона, гигиенических продуктов на основе произведенных без использования хлора целлюлозы и древесной массы.

"На каждом предприятии можно не просто пилить и продавать круглый лес, но и производить изделия из древесины. Это все будет увеличивать доходы лесного комплекса. Лес на корню - 50 рублей за кубометр, пиловочник и пиломатериалы - шесть тысяч рублей. Изготовленные из пиломатериала оконные, дверные блоки, мебель - совсем другая цена", - говорит директор Международного центра лесного хозяйства и лесной промышленности (создан на базе Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета) Максим Лобовиков.

Из древесины реально производить не только табуретки и другую мебель, бумагу и целлюлозу, но и пищевые добавки, фармацевтические препараты

По словам министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, лесная промышленность уже показывает хорошую динамику роста: так, добавленная стоимость на товары увеличилась на 5,2 процента, рост занятости - на 23 процента. Рослесинфорг в августе опубликовал рейтинг крупнейших компаний лесопромышленного комплекса России. В первую пятерку вошли холдинги "Илим" и "Сегежа", группа "Титан", а также "Устьянский лесопромышленный комплекс" и "Монди СЛПК". Все они, помимо лесозаготовки, инвестируют в глубокую переработку древесины.

Так, холдинг "Илим", заготавливая более 12 миллионов кубометров древесины (5,6 процента всех лесозаготовок), ежегодно производит 3,6 миллиона тонн целлюлозно-бумажной продукции. Предприятия лесопромышленного холдинга "Сегежа" выпускают 192 тысячи кубометров фанеры в год (по данным пресс-центра компании, до 70 процентов идет на экспорт в страны Евросоюза, АТР и США), мешочной бумаги - 402 тысячи тонн в год. Основным видом деятельности лесозавода ГК "Титан" является производство экспортных пиломатериалов камерной сушки и древесных гранул (пеллет) - экологически чистого биотоплива. Длительность горения таких дров может достигать до четырех часов в автоматических котлах. Также предприятие специализируется на переработке древесины хвойных пород. Устьянский ЛПК производит как пиломатериалы, так и биотопливо, а у "Монди Сыктывкарский ЛПК" годовой объем готовой продукции, в числе которой офисная и офсетная бумага, превышает 1,2 миллиона тонн.

Дальнейшие планы лидеров предполагают масштабные вложения в глубокую переработку. "Сегежа" направит 6,5 миллиарда рублей на развитие Лесосибирского ЛДК в Красноярском крае. Там будет создано полностью безотходное производство благодаря строительству тепловой станции на 40 МВт и второго завода мощностью 100 тысяч тонн пеллет. Еще 11 миллиардов рублей компания инвестирует в строительство бумагоделательной машины на Сокольском целлюлозно-бумажном комбинате в Вологодской области. Это позволит увеличить мощность производства в четыре раза - с 20 тысяч до 80 тысяч тонн продукции в год. Результатом проекта станет полная утилизация мощностей по варке целлюлозы. Машина, которую введут в эксплуатацию в 2023 году, будет оперативно переключаться с выпуска жиростойкой бумаги (ее основной потребитель - предприятия общественного питания) на мешочную.

Малый бизнес также намерен создавать мощности по глубокой переработке древесины

В 2022 году группа "Илим", по информации ее официального сайта, введет в эксплуатацию новый целлюлозно-картонный комбинат в городе Усть-Илимске Иркутской области. Его мощность составит 600 тысяч тонн тарного картона в год. К этому стоит добавить, что в прошлом году группа выполнила инвестиционную программу объемом 39 миллиардов рублей.

По данным правительства Кемеровской области, в реестр инвестиционных проектов региона планируется включить заявку компании "Запсибруда". Она намерена построить в Таштаголе деревообрабатывающее предприятие стоимостью 665 миллионов рублей. Там будут выпускать пиломатериалы, клееные и погонажные изделия, древесноугольные брикеты и пихтовое масло.

На прошедшем недавно Восточном экономическом форуме стало известно, что в 2021 году компания "Евразлес" приступит к строительству крупного деревообрабатывающего предприятия в Сахалинской области. Современное лесопильное производство будет выпускать до 400 тысяч кубометров бруса и доски в год. Кроме того, планируется производить CLT-панели и плиты OSB. Отходы же пойдут на изготовление древесно-полимерных композитов, древесного угля, топливных гранул и так далее. Объем инвестиций превысит 19 миллиардов рублей.

Фото: iStock
В России выросли объемы экспорта переработанной древесины

Но не стоит думать, что глубокая переработка древесины является прерогативой исключительно крупнейших компаний отрасли с миллиардными оборотами. Летом этого года вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что представители малого и среднего бизнеса по заготовке древесины подали 20 заявок на общую сумму более одного миллиарда рублей в рамках программы модернизации и создания мощностей по глубокой переработке древесины. Такая программа была подготовлена минпромторгом.

Возможно, среди них найдутся те, кто начнет массовое производство из древесины пищевых добавок, например ванилина, фурфурола, левулиновой кислоты (идет в производство полимеров), сиреневого альдегида (можно использовать для производства фармацевтических препаратов). По оценке ученых Института химии и химической технологии Сибирского отделения РАН, в таком случае из тонны древесины получится продукции на 2-3 тысячи долларов, что в десять раз больше по сравнению с целлюлозным производством.

Комментарий

Николай Кротов, директор по взаимодействию с органами государственной власти компании "Архангельский ЦБК":

Николай Кротов.

В нашей стране есть макротерритории, где сегодня необходимо создавать мощности по переработке древесины, а уж глубокой или мелкой, второй вопрос. Анонсированный государством запрет на экспорт круглого леса с 1 января 2022 года, например, практически не произвел никакого впечатления на лесопромышленников северо-запада, а на Дальнем Востоке вызвал возмущенную реакцию не только бизнес-сообщества: даже в правительстве РФ сформировались позиции "за" и "против".

На европейской территории нашей страны, и Архангельская область тому яркий пример, сформировавшийся в советские годы комплекс целлюлозных производств наряду с плитными обеспечивает достаточно устойчивый спрос на тонкомерную древесину, не востребованную в лесопилении. И на сегодняшний день в этой части страны можно скорее говорить о дефиците сырья, а не о потребностях в дополнительных мощностях. Особенно с учетом планов крупных компаний по увеличению мощностей существующих ЦБК. В остальном же, применительно к европейским рынкам, ниша российского леспрома достаточно традиционна - хвойная сушеная доска, фанера, мебельный щит, топливные гранулы, и изменить структуру рынка очень быстро не удастся. Углубляя производство в лесопилении, переходя от пиломатериалов к строганому погонажу, клееным конструкциям и к заводским домокомплектам, в первую очередь нужно ориентироваться на внутрироссийский рынок. И рынок этот нужно на первом этапе искусственно формировать, поддерживать, и без протекционистской политики государства, мне кажется, здесь не обойтись.

И если говорить о переработке леса как о стратегической задаче, поставленной государством, то на первое место я бы все-таки поставил вопрос комплексности переработки - когда перерабатывается вся без исключения древесина, заготавливаемая в лесосеке, а уже следующий критерий - глубина переработки, как размер добавочной стоимости, создаваемой на 1 кубометр заготовленной древесины.

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