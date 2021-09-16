Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 сентября 2021 года № 593 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Краснодарском крае на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 г. № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Краснодарском крае на 2022 год:

в расчете на душу населения - 11 682 рубля;

для трудоспособного населения - 12 733 рубля;

для пенсионеров - 10 170 рублей;

для детей - 11 392 рубля.

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. и действует по 31 декабря 2022 г.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







