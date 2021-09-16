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16.09.2021 23:22
Рубрика: Общество

Куда деть излишки яблок с дачных участков

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 213(8564)
В Подмосковье снова яблочный год. Едешь вдоль деревень - яблони кланяются до земли, щедро посыпая тротуары плодами. Хорошо, если семья большая и много городских родственников: каждый заберет по ведру - и проблема урожая решена. А если нет? Куда девать излишки с собственного огорода?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным областного министерства сельского хозяйства и продовольствия, в регионе работают 42 сельскохозяйственных рынка. На каждом из них дачникам предоставляются льготные или бесплатные места для продажи собственных урожаев. "Это требование федерального законодательства - 10% мест на рынке должно принадлежать владельцам личных подсобных хозяйств для торговли выращенным", - объясняют в ведомстве.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Те, кто живет в деревнях, через которые проходят транспортные магистрали, сбывают часть урожая проезжающим автолюбителям. Выставляют за ворота по ведру выращенных овощей и фруктов - кому нужно, остановится и купит. Но такой способ не годится для дачников, СНТ обычно расположены в удалении от транзитных дорог. Чтобы помочь дачникам избавиться от яблочного изобилия, в Подмосковье придумали экологическую акцию, в рамках которой все желающие могут отдать ненужные плоды на переработку. "На территориях дачных товариществ мы устанавливаем брендированные бункеры, куда можно принести излишки. Они простоят до конца октября и будут своевременно опустошаться", - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства области Антон Велиховский. По его словам, весь собранный урожай отправится на корм животным в фермерские хозяйства, а также на производство компоста.

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