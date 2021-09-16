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16.09.2021 16:20
Рубрика: В мире

Лавров: Путин принял приглашение КНР посетить зимнюю Олимпиаду-2022

Текст: Екатерина Забродина

Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в феврале следующего года. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И в Душанбе, где проходит министерская сессия ОДКБ.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Китай и Россия настроены на дальнейшее сотрудничество

"Президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года", - цитирует ТАСС Лаврова. По его словам, российская сторона надеется, что встреча двух лидеров сможет состояться в очном формате, а спортсмены обеих стран "вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества".

Российский министр напомнил, что его нынешние переговоры с Ван И проходят в 20-ю годовщину подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР. Этот документ стал фундаментом отношений двух стран на современном этапе. Сейчас Москва и Пекин поддерживают регулярные контакты на высшем уровне, по линии дипведомств и глав правительств. В Душанбе партнеры по ОДКБ уделяют внимание региональным проблемам и, в первую очередь, ситуации в Афганистане. "Афганистан у всех на слуху, сегодняшнее и вчерашнее заседание Организации Договора о коллективной безопасности разработало специальные декларации на эту тему", - рассказал Сергей Лавров.

В мире Восточная Азия Китай Президент Олимпиада в Пекине

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