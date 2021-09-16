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16.09.2021 22:18
Рубрика: Культура

Литературный конкурс имени Чуковского объявил лонг-лист

Текст: Наталья Лебедева
Литературный конкурс имени Корнея Чуковского, который проводит Правительство Москвы, объявил в четверг Длинный список номинантов. Это 60 современных детских писателей, поэтов и переводчиков.

Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС секретарь конкурса Олег Жаденов, в этом году организаторы получили рекордное количество заявок - 677. Но гораздо больше всех порадовало, что сильно вырос уровень представленных произведений.

Фото: Dmitry Rozhkov / wikipedia.org
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Приятной неожиданностью стало то, что в конкурсе участвуют не только столичные авторы, но и писатели и издательства из регионов. Это значит, что конкурс становится популярнее и авторитетнее, заметил Жаденов.

Заместитель руководителя столичного департамента культуры Тимур Вахитов напомнил, что короткий список номинантов будет объявлен 20 октября. Именно в этот день стартует народное голосование за лучшую книгу для детей и юношества. "С 20 октября по 5 ноября пройдет голосование, в том числе и на сайте конкурса. А уже через два месяца мы увидим итоги конкурса", - сказал он.

Победителей определят в шести номинациях: "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет", "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет", "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до 7 лет", "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от 9 до 12 лет" и две переводческие номинации. Победители в каждой номинации получат по одному миллиону людей. Спецприз достанется и победителю народного голосования.

В Длинный список вошли как уже известные писатели и поэты, так и те, кто только начинает свой путь в большой детской литературе. Среди номинантов Анна Старобинец, Антон Соя, Кристина Стрельникова, Лада Кутузова, Анна Красильщик, Анна Ремез, Маша Лукашина и многие другие.

Полный список книг, вошедших в лонг-лист, можно посмотреть на официальном сайте конкурса.

Культура Литература

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