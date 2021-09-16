Лукашенко: Глобальная напряженность несет риски силового разрешения конфликтов

Подчеркнув, что "глобальная напряженность формирует риски силовых вариантов разрешения конфликтов", Александр Лукашенко отметил, что испытанием для человечества стало и преодоление пандемии коронавируса, весомым фактором безопасности становятся экологические бедствия и необратимые изменения климата.

На этом фоне, констатировал он, "особую тревогу вызывает увеличение военных расходов в мире и демонтаж системы контроля над вооружениями". В качестве примера белорусский лидер сослался на ликвидацию соглашения по открытому небу, напомнив, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, по сути, остается единственным действующим документом в этой сфере.

В этой связи он подчеркнул, что для усиления своего влияния в Азии Евросоюз, наряду с экономическими мерами, предусматривает дальнейшее продвижение на восток для, якобы, эталонных демократии и европейских ценностей. "Какие это ценности, и какая демократия, мы недавно увидели на примере Афганистана, да и не только", - резонно заметил белорусский руководитель.

Более того, добавил он, активно предпринимаются попытки переложить ответственность за миграционную проблему на страны транзита. И все это после того, что США и их союзники по НАТО сотворили в Афганистане и странах Ближнего Востока. "Позвали в Европу афганцев по приказу США, а теперь отказываются их принимать", - с возмущением заявил президент.

Развитие ситуации в Афганистане, полагает Лукашенко, будет сопровождаться целым спектром негативных последствий, указав на эскалацию напряженности вокруг этой страны. "В том числе вызовами и угрозами коллективной безопасности ОДКБ", - считает оратор.

Он обратил внимание своих коллег, что инцидентам на границе с беженцами и мигрантами ЕС пытается придать характер международной гибридной угрозы. Возле белорусских границ на постоянной основе уже развернута группировка войск, насчитывающая свыше десяти тысяч человек и более 500 единиц тяжелой военной техники.

Только в этом году, уточнил президент, альянс провел серию учений в Прибалтике и на Украине, а за последние пять лет их количество увеличилось более чем в два раза, а количество привлекаемых войск - с 60 тысяч до 110 тысяч военнослужащих. "Все это создает у наших границ условия для военных провокаций и инцидентов", - резюмировал Лукашенко.

Он выразил уверенность, что в нынешней международной ситуации взаимодействие ОДКБ и ШОС способно выступить новой весомой международной платформой для совместного обсуждения и реализации взаимовыгодных интересов. "Причем не только по проблемам Центральной Азии, но и по противодействию чужому геополитическому влиянию".