МИД пригрозил американскому бизнесу последствиями за вмешательство в выборы

На Смоленской площади дали понять, что если крупнейшие американские IT-гиганты не прекратят вмешиваться в российские выборы, то бизнес США в РФ может столкнуться с определенными последствиями. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, Москва потребовала от властей США немедленно рассмотреть представленные факты и принять по ним меры. "Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований... Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично", - отметила официальный представитель МИД РФ.

В дипведомстве подчеркивают, что между Москвой и Вашингтоном действуют все рабочие каналы, позволяющие обсуждать эти проблемы. Ранее на Смоленскую площадь был вызван посол США в Москве Джон Салливан - у него состоялся разговор с заместителем главы российского МИД Сергеем Рябковым. Американскому послу было сделано заявление, которое МИД также продублировал в госдепартамент и совет нацбезопасности США по линии нашего посольства в Вашингтоне.