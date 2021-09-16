МИД: РФ и Египет достигли понимания о выплатах родным жертв теракта над Синаем

Москва и Каир достигли принципиального понимания по вопросу о выплатах семьям россиян, погибших при крушении самолета над Синаем 31 октября 2015 года. Тогда террористы взорвали лайнер авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 217 пассажиров и семь членов экипажа, находившихся на борту. С тех пор прошло почти шесть лет. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сторонам "удалось выйти на принципиальное понимание с египетскими партнёрами по этому вопросу".

Этому предшествовали переговоры по линии МИД, посольство России в Каире уделяло "особое внимание теме выплаты материального содействия семьям погибших в теракте россиян". Дипломаты находились в постоянном контакте с объединениями родственников погибших, в частности, с благотворительным фондом "Рейс 9268".

По словам Захаровой, сейчас "прорабатываются конкретные детали", того как будут осуществляться "добровольные выплаты по линии Федерации туристических палат Египта". "Надеемся, что договоренности будут оперативно согласованы непосредственно между представителями египетских турпредприятий и родственников погибших россиян. Будем и далее этому всячески содействовать", - заключила Захарова.