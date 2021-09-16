МИД РФ напомнил США о недопустимости вмешательства в российские выборы

Москва продублировала госдепу и совету нацбезопасности США свое заявление о недопустимости вмешательства в российские выборы. Об этом сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов. Как сообщает ТАСС, дипломат выступил на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России.

"Демарш был продублирован в госдепартаменте и совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции", - отметил Гаврилов. По его словам, Москва оперирует ими "в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкрепленных претензий из-за океана". О "бездоказательных обвинениях в мифическом вмешательстве России в американскую демократию" накануне напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как известно, 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван на Смоленскую площадь, где ему было "заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела РФ".