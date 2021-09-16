Минпросвещения: За 5 лет прием в колледжи вырос более чем на 160 тысяч человек

Среднее профобразование становится все более популярным у современных школьников. Об этом говорят итоги первого этапа приемной кампании в российские колледжи.

- За последние годы прием по программам среднего профобразования значительно вырос, сейчас это почти 1 миллион 200 тысяч человек, - сообщил директор Департамента госполитики в сфере среднего профобразования и профессионального обучения минпросвещения Виктор Неумывакин. - Колледжи сегодня выбирают 60 процентов девятиклассников. Это стало возможным благодаря серьезным изменениям в системе СПО, связанным с обновлением материально-технической базы и педагогического состава колледжей и техникумов.

По данным Минпросвещения, в эту приемную кампанию в среднем по стране на одно бюджетное место пришлось почти 2,5 заявления. Самый большой интерес к программам СПО - в Краснодарском крае: поступивших здесь более 40 тысяч. Далее идут Москва, Московская, Свердловская и Ростовская области.

По некоторым специальностям конкурс составил не менее 5 заявлений на место, а средний балл аттестата абитуриентов превысил 4,5. Кроме того, многие ребята, несмотря на то, что только закончили 9 класс, всерьез задумались о будущей работе: 6 тысяч первокурсников уже заключили договор о целевом обучении с конкретными работодателями.

В целом, у выпускников колледжей практически нет проблем с трудоустройством. Почти сразу же после диплома работу находят фармацевты (82%), выпускники направлений "дошкольное образование" (81%) и "лечебное дело" (78%), учителя начальных классов (73%).

Какие направления выбирают те, кто идет в колледжи? По словам Неумывакина, есть специальности, которые выбирают чаще всего: сестринское дело, информационные системы и программирование, повар-кондитер, очень популярна профессия сварщика.

Кстати, прием в колледжи еще продолжается - до 1 декабря 2021 года.