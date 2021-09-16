Миркин: Капитализм самой высокой пробы не свел обязательства общества к нулю

Новости

Эстония начала пускать привитых россиян без теста на коронавирус 20:48
Всемирный банк больше не будет выпускать рейтинг Doing Business 20:39
Главный выход метро "Курская" закрывается на ремонт 20:20
Жители "Русской Кибердеревни" показали рецепт пряности из "Дюны" 20:12
От COVID умер исполнитель песенки "Мои цыплята" Ягуб Зуруфчу 19:41
Лукашенко: Иран и Беларусь всегда находили пути к успеху 19:37
Экс-супруга рассказала о состоянии госпитализированного Звягинцева 19:32
Отопительный сезон начался в 36 регионах 19:27
Володин: Такие резолюции, как принятая Европарламентом, мы не потерпим 19:10
Умер легендарный советский джазмен Валерий Щерица 19:06
Смолов и Камано сыграют в атаке "Локомотива" в матче против "Марселя" 19:05
Футболиста "Челси" ограбили во время матча против "Зенита" в Лиге чемпионов 19:01
Взлетевшего с привязанным скотчем человеком пилота вертолета будут судить 19:00
Единый заказчик контролирует более 150 строек 18:51
Умерла французская актриса Марта Меркадье 18:44
Россияне рассказали, где планируют провести ноябрьские праздники 18:41
Певица МакSим опубликовала фото с дочерью 18:40
В России снизилась смертность из-за отравления алкоголем 18:15
Сбор зерна в России достиг 100 млн тонн 18:07
ДОМ.РФ запустит механизм универсальной льготной ипотеки 18:05
Два десятка проектов строительства жилья получили господдержку 18:00
Цены на газ в Европе за сутки снизились на 13% 17:41
В ПФР рассказали, как заменить набор льгот денежной выплатой 17:37
Москва призвала Прагу освободить россиянина Франчетти 17:22
В ЦБ прогнозируют снижение темпов роста ипотечного рынка 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
16.09.2021 19:14
Рубрика: Власть

Миркин: Капитализм самой высокой пробы не свел обязательства общества к нулю

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(8564)
Наше сознание пронизано клише. Социализм - это равенство, братство и коллективизм. Все бесплатно - образование, медицина. Государство платит пенсии. Христос, по мнению коммунистов, - первый коммунист. По опросам, 26% россиян хотят жить при социализме, 21% - при капитализме, 49% не имеют мнения (ИСПИ, РАН, декабрь 2020).
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Хотя ни разу в истории социалистические эксперименты (до 15 стран) и запреты частной собственности не заканчивались процветанием. Они неизменно приводили к жестким вертикалям, к дефицитам в потреблении и личном имуществе, к потере интереса людей к деятельному существованию, к созданию "человека зависимого", к резкому отставанию в технологиях и потреблении от рыночных обществ и, наконец, к идеологическим штампам в мозгах. А потом утопии разрушались.

Миркин: Любая экономическая интеграция должна быть выгодна обеим сторонам

Как было хорошо мечтать в юности! Всем - по справедливости, человек руководствуется только общим интересом. Какие там деньги! Свобода вместо угнетения! Но эти мечты неизменно сталкивались с реальностью. Социализм неизбежно вырождается в командные, административные системы. Они запирают каждого в клетке. В прежнем Китае - клетки размером с пятак, в СССР - чуть шире, в Югославии - кажется, что ты в большой комнате, но все равно - в клетке. Клетка - в имуществе, в потреблении, в думании, в несвободе движения, в несвободе добывать. Ты не принадлежишь сам себе, ты подчинен, ты находишься в обществе, скорее карьеристском, лакейском, где главный капитал - административная власть. Заведомо - не инновационном. Заведомо! И если вспомнить историю реального социализма, это общество крайне склонно к насилию, когда человек становится расходным ресурсом и процветает принудительный труд или даже труд заключенных.

Очень трудно все это доказать тем, кто сегодня обижен на весь свет. Их сознание все равно будет питаться надеждами, что придет кто-то, наведет порядок и раздаст всем равные куски, которых всегда будет много. Их ни в чем не убедишь, пока они в бедности. И все же мы обязаны публично спросить самих себя: может быть, есть другая модель общества, в которой тоже много гарантий от государства и в то же время не подрывается свободная конкуренция людей и идей? Может быть, есть более расположенное к семьям общество, дающее им возможность накапливать имущество из поколения в поколение? Общество "золотой середины", соединяющее и общий, и частный интерес?

История нашла такой пример для России. Это - социальная рыночная экономика в континентальной Европе, в т.ч. в странах бывшего "соцлагеря". С этим регионом у нас глубокие связи. Были вторжения в Россию и жесточайшие войны. Но были еще и 5-6 модернизаций России, технологических рывков, тесно связанных с Германией, Францией, Бельгией, Нидерландами, в целом с Европой. Да и сегодня Германия - наш партнер N 2 (в 1990-2000-х - N 1) в поставках технологий и оборудования. "Немецкий остров" российской экономики процветал до мировых войн.

Капитализм "самой высокой пробы" вовсе не свел обязательства общества к нулю 

Попробуйте это сказать вслух! На вас тут же обрушится дождь безапелляционных мнений. Разве рыночная экономика может быть социальной? Разве капитализм может быть милостивым? Разве могут объединяться "рыночный" и "социальный" в одной конструкции? Да, могут. История уже все сама для нас сделала и все показала. Такая экономика - царство среднего класса.

В Германии доля малого и среднего бизнеса - 55% ВВП (у нас - 20-22%). Образование - бесплатное (т.е. за счет налогов). Есть, конечно, и платное, если очень хочется. Все виды обязательного страхования - пенсионное, медицинское, от безработицы. Источники - за счет личных взносов, платежей работодателей и государства (налоги). Часть взносов платят семьи, но зарплаты велики и их размер учитывает эти расходы. Есть все виды выплат - "больничных", по материнству, инвалидности, овдовевшим и сиротам и т.п. За счет государства - выплаты жертвам войн, преступлений, потерпевшим при исполнении служебных обязанностей, пенсионные схемы госслужащих.

Фото: Николай Галкин/ТАСС
Яков Миркин - об экономических программах партий перед выборами в Госдуму

Все это есть и в России. Но для нас важно, что это делается не в переходном обществе, только что очнувшемся от социализма, а в одной из самых развитых рыночных экономик мира с продолжительностью жизни 81+. Капитализм "самой высокой пробы" вовсе не свел обязательства общества к нулю. Не привел к торжеству "диких хищников". Наоборот, создал самые изощренные социальные сети безопасности. И еще очень важна глубина выплат. На социальные расходы (из бюджета и частных источников) в Германии идут 25,9% ВВП (во Франции - 31%) (2017-2019 годы, ОЭСР). Эти расходы растут, еще в 1960-м они составляли 16-17% ВВП. На пенсии тратится 10,2% ВВП, на медицину - 8,2% ВВП (ОЭСР). Коэффициент замещения пенсиями зарплат - под 40% (у нас около 30%). И у государства не так много собственности. Его совокупная доля в 10 топ-компаниях в Германии - 11% (2013, ВЭФ), в России - не менее 40-50%.

В таком "государстве благосостояния", чтобы выполнить социальные обязательства, нужны высокие налоги. Доходы общего правительства в Германии - 47% ВВП (МВФ, 2020). Для нас это - перегруз (в России - 35% ВВП), с такими налогами быстро не растут. Но все же это еще один повод, чтобы сказать: рынок и высокая социальная "нагрузка" совместимы.

В "государстве благосостояния", чтобы выполнить социальные обязательства, нужны высокие налоги 

Можем ли мы создать в России социальную рыночную экономику, как это сделали европейские соседи? Континентального типа? Конечно. А "государство благосостояния" можем? Абсолютно. Стоит только повторить вслед за премьер-министром Столыпиным: "Наше экономическое возрождение мы строим на наличии покупной способности у крепкого, достаточного класса на низах". А потом создавать ее год за годом, перестав клясть капитализм.

Власть Позиция Колонка Якова Миркина

Главное сегодня

МИД: РФ и Египет достигли понимания о выплатах родным жертв теракта над Синаем
Путин назвал поспешным вывод войск США из Афганистана
Захарова припомнила Парижу разрыв контрактов по "Мистралям"
Цена на газ в Европе перешла к снижению после рекордного роста
Турция разрешила въезд без теста только россиянам, привитым "Спутником V"
Видео: Никита Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств