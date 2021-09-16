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16.09.2021 23:33
Рубрика: Культура

MosFilmFest открыли фильмом 15-летнего режиссера

Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(8564)
Кинолентой с многообещающим названием "Екатерина II. Закат Великой" открылся MosFilmFest - Международный Московский кинофестиваль, в котором наряду с профессионалами могут принимать участие и любители. Особенностью фильма открытия как раз и стало то, что его придумал школьник Андрей Арчаков. В 13 лет он написал сценарий - и сам же по нему снял картину. Был у него, конечно, скромный опыт: где-то снялся в эпизоде, где-то озвучивал дубляж. Но чтоб свое кино!
Андрей Арчаков решил снять фильм о Екатерине II после того, как прочитал ее переписку с Вольтером. Фото: Из архива Ольги Арчаковой Андрей Арчаков решил снять фильм о Екатерине II после того, как прочитал ее переписку с Вольтером. Фото: Из архива Ольги Арчаковой
Андрей Арчаков решил снять фильм о Екатерине II после того, как прочитал ее переписку с Вольтером. Фото: Из архива Ольги Арчаковой

Несколько лет назад Андрея вдруг увлек турецкий сериал "Великолепный век" о судьбе жены султана, превратившейся из наивной русской девушки Анастасии в могущественную регентшу Османской империи Кесем-султан. Школьник подбил родителей - слетали вместе в Стамбул, разыскали могилу героини.

Фото: Роскосмос/ТАСС
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Впрочем, отец нашел слова и убедил, что изучение истории лучше всего начать со своей собственной страны. Здесь и крутых сюжетов, и сильных личностей - сполна.

Юный Арчаков окунулся с головой в эпоху Екатерины II. Опять же заинтриговал его сериал "Великая" - стал копаться в книгах. История в учебниках и Википедии скучна - но стоило вчитаться в переписку императрицы с Вольтером, как школьник вдохновился. И составил свой сюжет предполагаемого сериала о перевоплощении немецкой принцессы в великую русскую правительницу. Мечтал: доучится - и снимет. Потом решил не ждать так долго.

Несколько лет назад он брал уроки актерского мастерства у Ольги Лебедевой, ведущей актрисы театра "У Никитских ворот". А тут вдруг осенило: вот же, вылитая героиня для его сюжета. Настоящая императрица. Лебедева отнеслась к затее недоверчиво, но обещала, если что, помочь. А школьник торопился: конкуренты ходят по пятам, все увлеклись Екатериной, перехватывают у него сюжеты. Наконец, помог удачный случай. Родители отправили ролик с его рассказом о мечте снять фильм на телешоу, обещающее миллион за самую чудесную мечту. Его позвали в студию - жюри не вдохновилось. Но один из судей, бизнесмен Андрей Трубников, проникся и пообещал помочь.

Учились друг у друга. Он у актеров - а они у него, по крайней мере, смелости

Школьник Андрей стал дорабатывать сценарий. Пересматривал тонны сериалов, что-то подмечал. Тем более что очень кстати школу перевели на дистанционку - появилось больше времени. Дело дошло до съемок. На площадке он высказывал свои идеи, что-то предлагали оператор и актеры. Учились друг у друга. Он у актеров - а они учились у него, по крайней мере, смелости. Он почувствовал, что счастлив в этой новой для него волшебной творческой среде. Что в итоге? "Фильм получился даже лучше, чем я ожидал".

Фото: www.beatles.ru
Фильм "The Beatles в Индии" вышел в прокат

Монтаж картины завершили в прошлом сентябре. Но трудности, как оказалось, только начались. Больше всего сил, времени и денег ушло на переозвучку фильма. "Современный мир вторгался в наше историческое полотно, - рассказывает юный режиссер. - То "скорая помощь" с сиреной проехала мимо усадьбы "Кусково", то слышен шум других машин. Помучились с шумами. Все, что вышло за пределы спонсорского миллиона, школьник Андрей оплатил своими гонорарами за дубляжи других картин. Актерам приходилось нелегко - некоторые из переозвученных фраз взяли только после 160 дублей.

И музыка - сначала за главную тему бескорыстно взялась одна композитор. Спасибо ей - Андрей развел руками, и все же попросил о помощи другого, Бориса Кукобу. Его прекрасная мелодия сопровождает сцену смерти Екатерины. Еще несколько композиций к фильму написал Алекс Гош (Gosh). Из фильма "Вторая Мировая" взяли по лицензии композицию Максима Войтова.

Фильм Арчакова "Екатерина II. Закат Великой" показали в первый раз на фестивале в Будапеште. А в октябре покажут в Феодосии.

Справка "РГ"

MosFilmFest - ежегодный фестиваль международного авторского кино, который был основан российским путешественником, журналистом, автором книг и документальных фильмов Валерием Шаниным.

В конкурсной программе 2021 года представлены 120 кинокартин - это полнометражные и короткометражные художественные фильмы, анимация, документальные фильмы, музыкальное видео, экспериментальные и студенческие шорты. География режиссеров-участников впечатляет не меньше: Россия, Латвия, Эстония, Турция, США, Великобритания, Канада, Греция, Италия, Нидерланды, Кувейт, Япония, Бразилия, Испания, Болгария, Аргентина, Египет, Франция, Германия, Казахстан, Ирландия, Финляндия, Израиль, Австралия. Лучшие фильмы можно будет посмотреть на большом экране в Москве до 26 сентября.

Подготовила Наталья Лебедева

Культура Кино и ТВ

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