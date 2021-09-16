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16.09.2021 19:47
Рубрика: В мире

Можно ли доверять предвыборным опросам в Германии

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(8564)
Предвыборные опросы в Германии появляются как грибы после дождя. Согласно одному из последних, рейтинги главных соперников в битве за бундестаг, которая состоится уже через воскресенье, 26 сентября, стабилизировались. Такие данные агентство Civey представило журналу Spiegel. Правящий альянс ХДС/ХСС остановил падение последних недель, закрепившись на отметке 23 процента. А вот социал-демократы, напротив, перестали набирать очки - сейчас за СДПГ готовы проголосовать 25 процентов респондентов. Но так ли это на самом деле в масштабах всей страны? Можно ли доверять цифрам, за которыми рядовые избиратели порой не успевают следить? И зачем вообще немцам столько опросов? Об этом "РГ" рассказал немецкий политолог Александр Рар:
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

- Я думаю, что эти опросы общественного мнения страдают большими погрешностями. Если вспомнить выборы в бундестаг 2017-го, а до этого 2013 года, то демографы тогда очень грубо ошибались. Они совершали ошибки и на региональных выборах. Не случайно ни одна из социологических служб в Германии больше не делает прогнозов (опросы таковыми не считаются. - Прим. "РГ").

Фото: Николай Филяков / РИА Новости
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Первая причина очень банальна. Согласно тем же опросам одной из общественных служб (и тут я им верю), сорок процентов немцев - сорок! - до сих пор не знают, за кого им голосовать. Пару дней назад неопределившихся было более пятидесяти процентов. Раньше немецкие семьи целыми поколениями голосовали либо за христианских демократов, либо за социал-демократов. Как голосовал после войны дедушка, так голосовал и внук. Сейчас все перемешалось, партии не играют прежней роли. И эти сорок процентов будут принимать решение прямо в кабинке.

Предвыборные опросы публикуют слишком часто. Раньше так не делали

Вторая причина кроется в самой методике опросов. Как правило, людей опрашивают по телефону. Один раз и мне так звонили. Могу сказать, что в самом тоне, которым задаются вопросы, кроется некая тенденциозность. Люди почувствуют себя крайне некомфортно, если признаются, допустим, что хотят отдать свой голос какой-либо из крайних партий - "Альтернативе для Германии" или "Левым". В первом случае на них навесят клеймо "фашистов", во втором запишут в "коммунисты". Поэтому они осторожны.

И наконец, главное: предвыборные опросы публикуют слишком часто. Раньше так не делали. Они превратились в инструмент воздействия на общественное мнение. Его используют для продавливания своих интересов определенные силы и либеральные СМИ, которые заинтересованы в том, чтобы к власти пришли "Зеленые". Это очень заметно. В этих СМИ царит очень антиконсервативный и "лево-зеленый" дух. Но они поддерживают не социал-демократию, а именно "Зеленых", у которых появился шанс войти в коалицию вместе с СДПГ. Чуть не каждый день пресса устраивает эту "гонку опросов". Вот СДПГ догоняет, вот уходит в отрыв, вот ХДС снова отыгрывает какие-то проценты - и вся эта шумиха представляется как главная новость. Но ведь это неэтично и недемократично. Люди должны самостоятельно принимать решения, изучая программы партий и выступления кандидатов. А им приходится все время смотреть, как конкурируют между собой цифры, и подспудно держать их в голове. Я считаю, что эти опросы абсолютно нерепрезентативны для такой большой страны, как Германия.

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