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16.09.2021,  
09:29
Текст:  Майя Бирюкова

На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Концерн "Уралвагонзавод" занимается разработкой тяжелой скорострельной самоходной артиллерийской установки калибра 152 мм. В качестве базы выбрана унифицированная платформа "Армата".

Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе. Новая САУ призвана обеспечить превосходство над технически схожим противником. Сейчас разработка находится на стадии научно-исследовательских работ.

Уточняется, что перспективная установка получит модифицированный боевой модуль от артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ", который будет отличаться повышенной скорострельностью. В рамках проекта решается возможность оснащения САУ двуствольной башней, что позволит увеличить скорострельность до 30 выстрелов в минуту. Для тяжелых установок такой показатель является беспрецедентным.

Напомним, что на базе универсальной гусеничной платформы "Армата" были разработаны танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15, бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.

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