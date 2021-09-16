На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ

Концерн "Уралвагонзавод" занимается разработкой тяжелой скорострельной самоходной артиллерийской установки калибра 152 мм. В качестве базы выбрана унифицированная платформа "Армата".

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе. Новая САУ призвана обеспечить превосходство над технически схожим противником. Сейчас разработка находится на стадии научно-исследовательских работ.

Уточняется, что перспективная установка получит модифицированный боевой модуль от артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ", который будет отличаться повышенной скорострельностью. В рамках проекта решается возможность оснащения САУ двуствольной башней, что позволит увеличить скорострельность до 30 выстрелов в минуту. Для тяжелых установок такой показатель является беспрецедентным.

Напомним, что на базе универсальной гусеничной платформы "Армата" были разработаны танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15, бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.