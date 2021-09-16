На "Госуслугах" заработала новая платформа полномочий

Минцифры совместно с Федеральной службой судебных приставов запустило на "Госуслугах" новый сервис делегирования полномочий в рамках суперсервиса "Цифровое исполнительное производство". Уже сейчас руководители юридических лиц могут выдать сотрудникам доверенности на подачу заявлений для получения услуг ФССП России, сообщается в пресс-релизе министерства.

Новый сервис позволяет делегировать полномочия сотрудникам организации и подавать заявления через "Госуслуги" от ее имени. Для этого нужно перейти в личный кабинет организации на портале, выбрать вкладку "Делегирование полномочий" в разделе "Доверенности и доступы", выбрать сотрудника, срок доверенности и доступные полномочия. Доверенность потребуется подписать усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Делегировать полномочия можно любому сотруднику организации, у которого есть подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуг". После получения полномочий он практически сразу может воспользоваться сервисами по исполнительному производству на "Госуслугах": например, подачей заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству и предоставлением информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица.

"В будущем пользователям "Госуслуг" будет доступна возможность делегирования полномочий для подачи заявлений в другие ведомства", - рассказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

"Внедрение платформы полномочий позволяет отказаться от оформления бумажной доверенности поверенному сотруднику. Кроме того, новый сервис делегирования полномочий значительно повышает удобство подачи обращения к приставам, а также уменьшает риски мошенничества", - сообщили в пресс-службе ФССП России.