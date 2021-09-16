Нацпроекты помогают обустраивать школьные дороги и сохранять чистый воздух

В сентябре на берегу Байкала прошел массовый субботник. Сюда приехали более 450 волонтеров со всей страны. Занимаются проблемой Байкала и ученые. НИИ биологии Иркутского госуниверситета вместе с ведущими IT‑компаниями работают над созданием нейросети для мониторинга состояния озера. Она будет анализировать пробы воды. Это поможет оценить влияние глобальных процессов на экосистему Байкала. Фото: iStock