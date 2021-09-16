Нацпроекты помогают обустраивать школьные дороги и сохранять чистый воздух

Нацпроекты расширяют возможности образовательных учреждений
Это учебное заведение - одно из десятков, построенных в стране в рамках программы "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда".
"Мне доверили "олимпийский резерв", - рассказал Ибрагим. В лицее он будет готовить ребят к олимпиадам по математике. А учительница русского языка и литературы Елена Коновалова приехала в Казань из Петербурга. И она тоже уверена, что лицей позволит ей расти профессионально.
Новенький лицей рассчитан на 1500 учеников, и его открытие - долгожданное событие для жителей микрорайона. Лицей - просторный, построен по современному проекту и оснащен не только лабораториями и кабинетом робототехники, но и двумя бассейнами. А рассчитанная на 530 мест столовая лицея - самая большая в городе.
Для удобства детей и родителей в "Унбере" разработали свое мобильное приложение. А еще в лицее разработали проект "Иммерсивная школа". Он позволит школьникам с помощью очков виртуальной реальности изучить правила поведения при опасных ситуациях.
А в Ярославле первого сентября распахнула двери школа N 91 в активно растущем микрорайоне. Школ в городе не строили два десятилетия, а потому переоценить это событие просто невозможно. Тем более что 950 детей (из них 200 - первоклашки) пошли не в обычную школу, а в центр инженерных технологий. В областном департаменте образования пояснили, что обучение здесь ориентируют на последующее поступление в вузы, связанные с биоинженерией, архитектурой, химией и физикой.
На базе школы будет работать центр дополнительного образования. Его финансирует городской бюджет. Дети смогут бесплатно заниматься по дополнительным программам. Для этого оборудованы класс хореографии, актовый зал с эстрадой, два спортивных зала, а на пришкольной территории есть футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, беговая дорожка.
В Новосибирске по нацпроекту к концу 2021 года построят школу на 1100 мест с большим спортзалом и музеем. Министр строительства региона Иван Шмидт сообщил, что в прошлом году в этом районе открылась еще одна школа. Сейчас ее посещают более тысячи ребятишек. И построена она тоже благодаря нацпроекту. Строят в Новосибирске еще одну школу - на 825 мест. И она будет несколько нестандартной: в ней предусмотрены такие нетипичные для школы помещения, как трансформирующиеся атриумы, спальни и даже комната матери и ребенка.
"Нацпроекты расширяют наши возможности для укрепления материально-технической базы образовательных учреждений", - отметил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.
Свекла очистит воду от нефти
Ответы на эти вопросы ищут и находят ученые в научно-образовательных центрах мирового уровня, которые созданы в рамках нацпроекта "Наука и университеты".
Проблемами знаменитого озера занимаются в Научно-образовательном центре "Байкал", который объединяет специалистов Иркутской области и Бурятии. В программу центра включены проекты по глубокой переработке промышленных отходов, древесины, а также биофарма и медтехнологии. Задача - разработка технологий по сохранению экосистемы Байкала, уточнил проректор Иркутского национального исследовательского технического университета Евгений Семенов.
"Наши ученые, - рассказал он, - провели испытания по вымораживанию коллоидного осадка шлам-лигнина и получению из него ценных продуктов: почвогрунта и удобрений. И предложили эффективную технологию переработки и вторичного использования этих отходов. Вымороженный осадок шлам-лигнина может быть использован в технической и биологической рекультивации отработанных карьеров, откосов дорожного полотна, восстановлении лесополос, выращивании сельхозкультур". Ожидаемый экологический эффект от ликвидации накопленных отходов прошлых лет для региона составит 17,7 миллиарда рублей.
А ученые НИИ биологии Иркутского госуниверситета, совместно со специалистами ведущих IT-компаний работают над созданием нейросети для мониторинга состояния Байкала.
Большой интерес ученых вызывают и карбоновые полигоны, где проводят эксперименты для контроля за производством и поглощением парниковых газов. На базе Уральского федерального университета создается такой полигон - "Урал-Карбон", который будет представлен таежными лесами. К ноябрю здесь появятся оборудование и модульные здания.
Лесные земли составляют 70 процентов территории Свердловской области, а тайга - один из наиболее значимых резервуаров стока углерода из атмосферы. Площадка "Урал-Карбона" станет также просветительским центром с экскурсиями, летними школами и мастер-классами. К работе полигона планируется привлечь более 400 студентов.
В Краснодарском крае тоже есть такой полигон - черноморский. Здесь ученые Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН определят возможности морских водорослей поглощать углерод из атмосферы.
Очищать грунтовые воды от нефти поможет и разработка ученых Пермского государственного национального исследовательского университета. Ареалы загрязнения могут достигать десятки километров. А в реках - сотни, рассказал замдиректора по научно-исследовательской работе Естественнонаучного института Николай Максимович. На решение этой проблемы направлена новая технология, в основе которой - комбинация химической и биологической обработки грунта и подземных вод. Ученые отбирают активные микроорганизмы на участке загрязнения и наращивают из них биомассу. "Мешают" ее с кислородом и отправляют обратно под землю. Испытания показали, что эффективность такой очистки - на уровне 80 процентов и более.
Новый сорбент создали и в Уфимском государственном авиационном техуниверситете. Его запатентовали сотрудники и студенты кафедры безопасности производства и промышленной экологии. По их словам, у существующих сорбентов, есть масса принципиальных недостатков: дороговизна, низкая эффективность, сложность производства и высокие энергозатраты. Ученые учли это при разработке своего сорбента. В его основе - свекловичный жом (отходы от переработки сахарной свеклы). Это дешевое и максимально доступное сырье. А новый сорбент - экологически чистый и существенно дешевле импортных аналогов.
Специалисты Научно-образовательного центра "Кузбасс" вместе с индустриальными партнерами создают первую интерактивную 3D-карту золошлаковых отходов (твердых продуктов сгорания углей). Это информация необходима для разработки проектов по вторичному использованию золошлаков в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности, в металлургии и других. Если проект будет успешным, опыт кузбасских ученых может быть распространен на всю страну.
В Тульской области занялись спасением чистого воздуха. Ученые Научно-образовательного центра "ТулаТЕХ" разрабатывают экологический мониторинг воздуха промышленного региона. По словам завкафедрой аэрологии, охраны труда и окружающей среды Тульского государственного университета Владимира Панарина, система позволяет определять загрязнение воздуха и прогнозировать его последствия. В регионе также разработали автономную систему непрерывного контроля выбросов на полигонах твердых бытовых отходов.
В российских городах появляются пешеходные переходы нового типа
- Да нет, - уточняю,- на перекресток улиц Горького и Московской.
- А шо я говорил? К "вафельке", - улыбался он. - У нас в Сочи, смею сказать, это достопримечательность! Как раз на вашем таки перекрестке...
Что за "вафелька", гадала я всю дорогу. Оказалось - новая дорожная разметка. Выглядела она красиво. Но ее главное достоинство, как потом мне объяснили в администрации Сочи, в том, что она предупреждает водителей: стоять на пересечении улиц и мешать проезду других автомобилей запрещено.
Теперь автомобилисты заранее видят проблемный участок и оценивают свои риски. Сетка, нарисованная на дороге, обозначает границы участка, на который нельзя заезжать на красный свет при образовании затора. Поэтому "вафельку" рисуют на особо загруженных пересечениях дорог.
Это первая подобная разметка в Сочи. Правда, к разочарованию моего таксиста, она скоро станет не единственная в городе. В ближайшее время такую же нанесут и на перекрестке улиц Горького и Роз.
Кубань вошла в пятерку лидеров среди регионов России по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". "Мы стремимся создать такую систему на трассах, чтобы даже в случае ДТП не было летальных исходов, - говорит губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В других регионах страны тоже не только обновляют покрытие, но и обустраивают элементы дорожной инфраструктуры. Так, в городе Невинномысске Ставропольского края внедрили необычный эксперимент повышения безопасности перекрестков в темное время суток.
На оживленных улицах установили 11 лежачих пешеходных светофоров. "Представляешь, хочу перейти улицу, - рассказывает мой коллега, - подхожу к зебре и слышу детский голос: "Дядя, у вас под ногами красный свет!"
Световая брусчатка, установленная перед "зеброй", повторяет сигнал светофора для пешехода. Яркие светодиодные полосы акцентируют внимание детей, пожилых и слабовидящих. Светящиеся сигналы хорошо видны в дождь, снег и туман.
И на муниципальных дорогах Пермского края тоже появляются пешеходные переходы нового типа - светящиеся и интерактивные.
Они состоят из двух опор. На них крепятся светодиодные знаки и лампы, работающие от солнечных батарей. Днем устройства заряжаются, а по ночам освещают дорогу.
Пешеход нажимает кнопку на опоре, начинает мигать знак перехода, а в темноте еще и лампа. Водители издалека видят человека и снижают скорость. "В местах концентрации ДТП, - отмечает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, - устанавливают комплексы фотовидеофиксации и оборудуют интерактивные пешеходные переходы". А в ходе ремонта дорог на них появляются разделительные полосы, устанавливают барьерное ограждение, светофоры и светосигнальные столбики.
Справка "РГ"
По данным ГИБДД, за семь месяцев 2021 года общее количество ДТП в стране сократилось на 8,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Для повышения безопасности дорожного движения в этом году подрядные организации планируют установить более 291 тысячи новых дорожных знаков, более 1,4 тысячи метров барьерного и 276 тысяч метров пешеходного ограждения, более 2,1 тысячи светофоров и свыше 1,3 тысячи метров стационарного освещения. На проезжую часть нанесут более 3,7 миллиона метров разметки, а вдоль дорог появится более 1,5 миллиона метров тротуаров.
Более 40 отдаленных сел посетит югорская плавучая поликлиника
В бригаде - гинеколог, невролог, стоматолог, хирург, офтальмолог, рентгенолог. Всего 10 врачей и 14 медсестер. Они плавают по Оби, Иртышу и их притокам. Завершат работу врачи в конце октября. На борту корабля - 19 кабинетов, аппараты лучевой диагностики, дентальный и передвижной рентгенологический аппараты. Как говорят сами врачи, не каждое стационарное медицинское учреждение может похвастаться таким оснащением.
Специалистам предстоит принять почти 14 тысяч югорчан, живущих в далеких селах и в национальных стойбищах ханты и манси. Возможности плавучей клиники позволяют и роды принять, и даже провести несложную поверхностную операцию. К неходячим пациентам, которые не могут добраться до места, где пришвартовался теплоход, врачи приходят на дом. Все услуги оказываются бесплатно.
Многие люди ждут прибытия "Николая Пирогова" еще с зимы, заранее интересуются расписанием, записываются на прием. В каждом населенном пункте плавучая поликлиника находится от одного до шести дней, в зависимости от потребностей жителей. Работа бригады врачей выстраивается по всем законам речного флота. Здесь все строго по расписанию: и подъем, и завтрак с обедом и ужином. Готовят для медиков два кока. Команда, обслуживающая судно, состоит из 12 человек. Капитан, матросы и медики давно сдружились. Многие вместе уже не одну навигацию. В воскресенье - единственный выходной, команда собирается вместе. Смотрят фильмы, играют в шахматы, купаются в реке. Перед тем как отправиться в путь, все прошли обязательную вакцинацию.
Это единственная плавучая поликлиника на реке, рассказал главный врач окружного "Центра профессиональной патологии Николай Ташланов. Специализированный теплоход "Николай Пирогов", на котором базируется плавучая поликлиника, был cпущен на воду в 1993 году. А в навигацию следующего года плавучая поликлиника выйдет в рейс уже на судне нового поколения на подводных крыльях "Метеор 120Р". Недавно побывавший в Югре главврач Коммунарки Денис Проценко назвал работу плавучей поликлиники уникальным опытом, который надо тиражировать и в других речных регионах страны.
Доступность медицинской помощи - один из приоритетов нацпроекта "Здравоохранение". Благодаря ему у медиков появляется новый транспорт, современное оборудование, строятся новые поликлиники и амбулатории.
Как нацпроект повышает производительность труда в центре сварной сетки
Основные направление деятельности завода - выпуск арматурной сетки и каркасов. Их используют, например, в монолитном строительстве, производстве железобетонных плит и конструкций, устройстве стяжки пола и фундаментов. Сегодня, по данным специалистов предприятия, рынок арматурной сетки в России примерно на 30 процентов обеспечивает импорт из Китая и Казахстана. Но с помощью нацпроекта на заводе планируют увеличить свою долю на рынке.
По словам руководителя регионального центра компетенций Ивана Широкова, компания выполнила весь комплекс работ. Так, мероприятия бережливого производства на пилотном потоке изготовления сварной сетки позволили на 65 процентов сократить время процесса. Почти в три раза уменьшился срок нахождения запасов на складе. При этом объемы производства выросли с 335 тысяч до 1,5 миллиона килограммов сетки в месяц.
"Мы изучили специальную программу финансирования Фондом развития промышленности. И для участия в ней определяющими для нас были низкая процентная ставка и льготный период возврата основного долга", - рассказал директор предприятия Шамиль Худайназаров. Заводу выделили 63 миллиона рублей, а Фонд развития промышленности Калужской области - 27 миллионов под один процент годовых на сварочную установку.
Специалисты Агентства развития бизнеса и Фонда развития промышленности Калужской области помогли компании с оформлением документов и бизнес-планом.
Ожидается, что с привлечением льготного займа предприятие увеличит производство сварной арматурной сетки и каркасов для строительной отрасли на 60 процентов. Это будет достигнуто как за счет приобретения нового оборудования, так и за счет повышения производительности труда на 30 процентов.
В свою очередь кубанская компания "СпецСтройКубань" в рамках нацпроекта "Производительность труда" улучшит процессы создания монолитных бетонных блоков. Изучить нюансы использования бережливых технологий ей помогают специалисты регионального центра компетенций.
"В качестве пилотного потока на предприятии выбрали процесс организации и выполнения монолитных работ, - отметил руководитель проектов Регионального центра компетенций края Родион Зевахин. - Теперь мы с рабочей группой компании приступили к диагностике выделенного участка и ожидаем, что после завершения работ он станет по-настоящему эталонным. Наша цель - выявить несовершенства процессов и после этого разработать стратегию, как повысить производительность труда".
Сейчас компания возводит более 979 тысяч квадратных метров жилья. По признанию ее руководства, для того чтобы ускорить темпы возведения многоквартирных домов, очень важно усовершенствовать процесс организации и выполнения монолитных работ на строительных площадках. В будущем это приведет не только к сокращению издержек, но и минимизации рисков в работе.
До конца года построят и отремонтируют более 780 школьных дорог
Отныне школьные дороги являются частью нацпроекта "Безопасные качественные дороги". И в зоне внимания властей теперь не только трассы, но и пешеходные переходы, барьерные ограждения, предупреждающие знаки и многое другое. Всего до конца этого года построят и отремонтируют более 780 участков, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям. Причем большая часть дорог к школам и детсадам уже сдана к началу учебного года.
Во Владимирской области обустроили пешеходные переходы возле школ и детсадов. А на улице Нижняя Дуброва во Владимире еще построен второй островок безопасности, где могут остановиться люди, переходя дорогу. Улица здесь широкая, движение интенсивное, особенно вечером, кроме того, по этому маршруту ездят на занятия ученики школы N 39. Поэтому дополнительный островок безопасности был просто необходим.
В городе Камешково отремонтировали 500-метровый тротуар у детско-юношеской спортивной школы и средней общеобразовательной школы N 1. Он проходит вдоль школьного сквера и отделяется от проезжей части полосой газона, что повышает безопасность школьников.
По информации администрации Костромской области, в этом году только в Костроме были отремонтированы подъездные пути к 23 детским садам и школам. Среди них шесть объектов - по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Еще один участок дороги, по которой дети добираются в школы, отремонтирован по нацпроекту в городе Нерехта.
К новому учебному году помимо ремонта дорожного полотна здесь обустроили пешеходные переходы, установили светофоры, барьерные ограждения, дорожные знаки, нанесли разметку.
Например, на Строительной улице, у школы N 31, безопасный подход к зданию обеспечивают два "пешеходника", лежачие полицейские и барьерное ограждение. Для удобства родителей, подвозящих детей на автомобилях, оборудован парковочный карман. "Мы очень довольны, что появилось место для парковки машин, раньше приходилось оставлять их в дальних дворах", - говорят родители школяров.
Барьерные ограждения впервые установлены и у школы N 29 на улице Островского. На Рабочем проспекте, где находятся школа и детский сад, в месте пешеходного перехода тоже сделан островок безопасности, разделяющий транспортные потоки. На отдельных участках появились мигающие светофоры, позволяющие участникам движения заблаговременно увидеть оживленный перекресток или переход.