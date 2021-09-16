Нашли хорошие смартфоны до 15 тысяч рублей: Обзор ZTE Blade V30 и Blade V30 Vita

Китайская ZTE хорошо известна любителям технологий - она является одним из лидеров на рынке телекоммуникационного оборудования. Также у компании есть мобильное подразделение ZTE Mobile Devices, которое отвечает за производство смартфонов и других портативных девайсов. На тестировании у "РГ" побывали ZTE Blade V30 и ZTE Blade V30 Vita. Давайте посмотрим, что предлагают покупателю меньше чем за 15 тысяч рублей.

Позиционирование и дизайн

ZTE Blade V30 и ZTE Blade V30 Vita - устройства среднего ценового сегмента, но несмотря на это, выглядят они довольно неплохо. Оба смартфона пластиковые, и это плюс - они хорошо лежат в руках и не выскальзывают из рук. Кнопки управления расположены стандартно на правой боковой грани - там нашли место для клавиши блокировки, а также качельки громкости. Снизу у обоих смартфонов разъем USB Type C. Несмотря на сравнительно невысокую стоимость, производитель использует современный разъем.

Дисплей

В обоих смартфонах установлен экран с матрицей IPS - у модели ZTE Blade V30 Vita это 6,82 дюймовый дисплей с разрешением 1640 на 720 пикселей, а у обычного ZTE Blade V30 это полноценное FHD+ - 2400 на 1080 пикселей на дисплее 6,67 дюймов. От смартфонов в ценовой категории до 15000 рублей не ждешь чего-то сверхъестественного, но вот экраны у обеих моделей достаточно хорошие - в них правильно настроена цветопередача, и за одно только это китайская компания заслуживает похвалы.

ZTE Blade V30 Фото: ZTE

Производительность и интерфейс

Покупателям смартфонов зачастую абсолютно все равно, какой в устройстве процессор, сколько оперативной памяти и некоторые другие характеристики. Главное, чтобы оно работало хорошо и без лагов. И с этой задачей оба смартфона справляются. Но для порядка все же скажем, что у обоих смартфонов 4 Гб 128 оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Меню листается плавно, никаких лагов не было замечено. Все приложения запускаются достаточно быстро. Отдельно стоит отметить, что оба смартфона поддерживают NFC - а это значит, что вы сможете без проблем платить смартфоном практически во всех магазинах.

Камеры

Если на название процессора, количество оперативной памяти покупателям смартфонов в ценовой категории до 15000 рублей все равно, то вот на камеры в наше время смотрят все. Поэтому про них расскажем во всех подробностях:

У обычного ZTE Blade V30 основная камера 64 Мп, 120-градусная широкоугольная 8 Мп, камера для съемки в макро-режиме - 5 Мп и датчик глубины - 2 Мп. У его младшего брата - ZTE Blade V30 Vita - основная камера 48 Мп, макро - 5 Мп и датчик глубины - 2 Мп. Как видно из технических характеристик, глобально аппараты отличаются только наличием широкоугольной камеры - если для вас это не критично, можно выбрать и младшую модель. Снимают оба смартфона для своей ценовой категории очень неплохо. Даже там, где света явно не хватает, снимки получаются достаточно четкими. Все цвета также переданы верно. Селфи аппараты делают тоже на хорошем для данного ценового сегмента уровне.

ZTE Blade V30 Vita Фото: ZTE

Автономность

Аккумулятор у обоих устройств - 5000 мАч. И его спокойно хватает в режиме работы с самого раннего утра до позднего вечера. Большего от современного телефона и не требуется - так или иначе мы все ставим гаджеты на зарядку, когда ложимся спать. Поэтому за автономность китайского производителя также стоит похвалить. Младшая модель - ZTE Blade V30 Vita поддерживает реверсивную зарядку - это означает, что вы сможете зарядить какой-то другой девайс с помощью телефона, например, наушники или часы.

Итоги

У ZTE получились хорошие смартфоны, которые достаточно шустро работают, качественно снимают и долго живут от одного заряда аккумулятора. Оба гаджета можно приобрести эксклюзивно в интернет-магазине OZON по специальным ценам - 14 990 за ZTE Blade V30 и 11 990 за ZTE Blade V30 Vita. Покупателям старшей модели доступны цвета "Черный графит" и "Синий перламутр", а младшей "Серый графит" и "Синий кобальт".

ZTE Blade V30 Vita Фото: ZTE

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