Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

Не все продукты можно включать в рацион после тридцати лет. От некоторых необходимо отказаться, чтобы сохранить здоровье и хорошую физическую форму.

По информации портала Eat This, Not That, один из таких продуктов - йогурт, в состав которого входят ароматизаторы. Оказывается, в таких йогуртах очень много сахара - не меньше, чем в порции мороженого. Дана Ли Смит, обозреватель портала, советует отказаться и от других сладостей. Организму точно не повредит, если в рационе не будет пирожных и кексов. Не стоит есть по утрам и лепешки.

Еще один источник сахара - газированные напитки. Кроме того, в них много вредных красителей, способных вызвать онкологические заболевания.

Если человек заботится о своем здоровье и внешнем виде, не надо налегать на жаренное мясо, хот-доги и чипсы. Нет никакой необходимости добавлять к своей еде сырный или соевый соус. Бекон, салями, маргарин тоже оказались под запретом. Любителям хлебных изделий из белой муки необходимо задуматься о том, чтобы заменить их булочками и батонами из других сортов муки или не употреблять вовсе.

В список нежелательных продуктов попали также консервированные фрукты, кофе со льдом, мороженое с кофеином и вегетарианские бургеры.

О вреде пестицидов, наверное, знают все. Не удивительно, что продукты с их содержанием, тоже запрещены, особенно после 30 лет.

Как утверждает Дана Ли Смит, если отказаться от пива и алкогольных коктейлей, самочувствие улучшится. Ведь эти напитки нарушают режим сна, что вызывает повышенный аппетит на следующее утро. Невоздержанность в еде и питье отразится и на внешнем виде, в частности, на состоянии кожи.