Лесные пожары, уничтожившие сотни гектаров российского леса минувшим летом, в очередной раз актуализировали задачу сохранения и рационального лесопользования.

"Цифра" применительно к ЛПК способна не только сократить потери сырья и снизить затраты на производство лесоматериалов, но и существенно нивелировать риски в области управления лесным хозяйством страны.

Стратегия "цифрового лесоводства" (Digital forestry) уже нашла широкое применение в таких "лесных" странах, как Финляндия, США и Канада. Здесь составляется рейтинг устойчивого лесопользования, отражающий состояние лесов с применением стандартов управления. Последние включают статистическую обработку и моделирование массива данных, а также дистанционное зондирование территорий.

Лесопромышленный комплекс РФ по темпам цифровизации пока отстает от этих стран, однако внедрение принципов устойчивого лесопользования уже началось и в нашей стране. Оно ведется по таким направлениям, как учет и регулирование лесных экосистем, сохранение естественного биоразнообразия, эксплуатация и воспроизводство ресурсов, охрана от пожаров, а также защита от вредителей и болезней. Каждое из них подразумевает использование специализированных информационных ресурсов на базе геоинформационных систем.

Как заявил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников: "Мы сегодня работаем над тем, чтобы увеличить вклад леса в экономику России. Вместе с тем мы осознаем важность российского леса для экологии страны и понимаем его глобальный вклад в решение климатических и экологических проблем. Для рационального использования леса, как нашего природного богатства, мы вместе с регионами переходим не только к интенсификации лесного хозяйства, но и приступаем к его цифровизации".

Президент поставил задачу декриминализировать лесной комплекс и обеспечить его прозрачность

Сегодня ведомство работает над подготовкой лесоустроительной инструкции и внедрением цифровой формы акта лесопатологического обследования. Лесопатологический мониторинг, включающий сбор, анализ и использование информации о состоянии лесов, в том числе и об очагах вредных организмов, относящихся к карантинным объектам, является важным звеном лесосбережения. Напомним, с 1 июля вступили в силу новые правила, согласно которым лесопользователи должны предоставлять документы (лесные декларации и отчеты об использовании лесных участков, акты лесопатологических обследований) в электронном виде.

Законодательную базу для внедрения новых принципов в области управления лесным хозяйством подвел принятый в этом году закон № 304-ФЗ о внесении изменений в Лесной кодекс РФ. Как рассказал заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков, документ принципиально меняет подходы, прежде всего с учетом внедрения цифрового лесоустройства. Закон делит территорию на две части, на зону интенсивного лесопользования, где за госсчет будет проводиться лесоустройство по определенному плану - графику, и на остальную территорию с низким лесопользованием. В последнем случае сами лесопользователи по упрощенной процедуре будут заказывать таксацию и уточнять все необходимые сведения. "И самое главное, чего сейчас нет в РФ и мы планируем создать в ближайшее время - это информационная система, где все данные будут агрегированы по стране, оцифрованы за все года лесоустройства и доступны в первую очередь лесопользователям и органам госвласти субъектов, которые предоставляют эти участки", - подчеркнул представитель ведомства.

Использование цифровых технологий открывает новые горизонты для ответственного планирования, учета и контроля лесозаготовок

Кроме того, по его словам, выполняется поручение президента Владимира Путина, который поставил задачу провести мероприятия по декриминализации лесного комплекса и обеспечить прозрачность отрасли. Этого можно добиться, в том числе "оцифровав" лес. "Все это поможет нам получить прозрачную картину того, что происходит в лесах, как они используются. К 2023 году планируется создать электронную карту лесов РФ, которая будет содержать данные всех субъектов, и каждый желающий сможет посмотреть, что это за лес, условия его использования", - отметил заместитель руководителя Рослесхоза.

Экспериментальный образец единой системы управления и мониторинга лесным хозяйством уже апробирован в ДВФО. Так, на базе системы "Лесвосток" уже оцифровано более 108 миллионов гектаров. Как рассказал исполнительный директор по цифровизации "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" Кирилл Берман, платформа "Лесвосток" представляет из себя единую таксацию, которая подготовлена для Хабаровского и Забайкальского краев.

Система позволяет вплоть до квартального уровня увидеть запас породы с разделением на весь запас и деловую древесину, а также третий доступный запас - тот, который можно вырубить юридически в соответствии с действующими правилами рубки.

"Самое главное, "Лесвосток" дает возможность получить системный прогноз на основе большого количества исходных данных, которые считываются автоматически. Прогнозные значения делаются на основе анализа работы искусственного интеллекта. Единая топографическая основа отражает сведения о конкретном участке, начиная от крутизны склона, возраст леса, диаметра деревьев и т.д. Она отражает наличие высот и водных объектов. Есть также подложка на основе космических снимков, где отражены картографические снимки за последние 10 лет. Машинное зрение смотрит при этом на лесоизменение за разные периоды, сравнивает их и дает прогноз. Он может учитывать подрост леса, который актуализируется по таблицам темпов роста пород. Система сама все подсчитывает и по любому лесоизменению можно конкретно посмотреть, по каждой породе сколько древесины есть в наличии", - подчеркнул он.

Цифровизация позволит контролировать все этапы деревообработки: от заготовки сырья до сбыта продукции. Фото: Татьяна Кравченко

Как показывают натурные проверки, система работает достаточно точно и попадает в существующие контуры и объемы лесных массивов. В среднем ее точность составляет свыше 90 процентов, а по сплошным рубкам приближается к абсолютной точности данных. При этом она способна отличать изменение рубки в результате ветровала, от гари или от болезни. Кроме прочего, система по сути представляет первый сервис для инвесторов в лесной сфере, где, как в магазине, можно нащелкивать все необходимые данные и в один клик подать заявку, которая сразу же попадает в профильное ведомство.

45 процентов площади нашей страны занимают леса

Здесь же сразу можно подсчитать стоимость аренды конкретного лесного участка, ориентируясь на доступный объем изъятия. А для тех инвесторов, которые планируют попробовать заниматься лесоклиматическими проектами, в последнее время добавились две новые опции. Они позволяют увидеть суммарный запас углерода, поглощенного за все время, и ежегодный объем доступной квоты СО 2 . "Для тех, кто покупает эти углеродные квоты, очень важно, что бы это не был заброшенный лес, который и так бы никто не вырубил, а такой лес, где бы бизнесмен осознанно отказался от вырубки в пользу сохранения леса. За это и готовы платить те, кто покупает единицы лесоклиматических проектов", - уточнил Кирилл Берман. По его словам, в других регионах промышленное использование этой платформы планируется начать в следующем году.

Впрочем, уже сегодня необходимые рычаги контроля и управления лесными ресурсами сформированы на уровне региональных властей. Как рассказала замминистра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Марина Трунина, региональная государственная информационная система "Умный лес" включает все основные управленческие функции по контролю лесного фонда участниками и связанными с ними бизнес-процессами. В 2021 году, помимо включения всей территории лесного фонда Пермского края в дистанционный мониторинг, в рамках работы "Умного леса" была введена подсистема космического мониторинга, позволяющая охватить весь край серией спутниковых снимков с периодичностью 3-4 дня и автоматически определить область незаконной рубки. Использование подсистемы совместно с федеральным дистанционным мониторингом позволит вдвое усилить контроль, а также сократить сроки выявления незаконных рубок и будет способствовать профилактике правонарушений, отмечает она.

В сфере оборота древесины и продукции из нее переход лесного комплекса в "цифру" позволит полностью уйти от серых схем транспортировки. Так, с 2023 года автотранспортные средства, осуществляющие транспортировку древесины, будут оснащены системой ГЛОНАСС для контроля маршрута. Новый закон от 4 февраля 2021 года № 3-ФЗ об обороте древесины и продукции из нее ввел балансовую систему отчета. "Появляется возможность отгружать древесину только при положительном балансе. Иначе вы не сможете заполнить электронный сопроводительный документ. При этом система сама будет следить за показателями. Таким образом, она позволит сделать транспортировку древесины полностью прозрачной", - отмечает главный аналитик, руководитель постоянно действующей Проектной группы Рослесхоза Александр Мариев.

Очевидно, что на современном этапе использование современных цифровых технологий открывает новые горизонты для ответственного планирования, учета и контроля лесозаготовок и оборота лесоматериалов не только органами государственной власти, но и коммерческими организациями.