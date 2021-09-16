Операторы предложили уточнить правила доступа к социально значимым сайтам

Российские сотовые операторы предложили Минцифры уточнить правила доступа к социально значимым сайтам. В частности, предлагается оставить доступ к ним исключительно гражданам РФ.

"Учитывая социальную направленность проекта "Доступный Интернет", логично, что оператор связи будет предоставлять бесплатный доступ к социально-значимым информационным ресурсам исключительно гражданам Российской Федерации. Помимо этого, в целях обеспечения высокого качества пользовательского опыта, получение услуги "Доступный Интернет" гражданином должно являться следствием его осознанных действий", - сообщили "РГ" в пресс-службе Билайн.

В свою очередь, в МТС заявили, что количество пользователей "Доступного Интернета" будет зависеть от того, какие ресурсы будут включены в перечень отечественных социально значимых ресурсов, который на данный момент еще не составлен. "Конечно, если в перечень будут включены социальные сети, популярные интернет-ресурсы, то желающих иметь к ним бесплатный доступ будет предостаточно", - подчеркнул представитель сотового оператора.

На момент написания новости в Минцифры не ответили на запрос "РГ".