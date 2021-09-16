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16.09.2021 19:53
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл: Ситуацию в православном мире можно оценить как кризисную

Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(8564)
- Положение дел в семье Поместных православных церквей вызывает большое беспокойство. Ситуацию, сложившуюся в православном мире, можно оценить как кризисную, - сказал Патриарх Кирилл, открывая в четверг в храме Христа Спасителя конференцию "Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения", на которую собрались богословы со всего мира.
Фото: Олег Варов/ РИА Новости Фото: Олег Варов/ РИА Новости
Фото: Олег Варов/ РИА Новости

О кризисе, по мнению Патриарха, прежде всего свидетельствуют серьезные разногласия среди православных во взглядах на устройство церковной жизни и понимание первенства и соборности.

Фото: ТАСС
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Патриарх Кирилл уверен, что в мире есть те, кто хотел бы разрушить устои православной жизни, посеять разделение и вражду между народами и Церквями. "Совершенно очевидно прослеживается тенденция создать средостение, если вообще не оторвать греческое Православие, средиземноморское Православие от славянского Православия, и в первую очередь - от Русской православной церкви", - подчеркнул он. За этим, по его мнению, прежде всего обнаруживаются попытки "ослабить православную церковь, которая сегодня, как мало кто из других христианских конфессий, осуществляет и способна осуществлять пророческое служение, в первую очередь оценивая все то, что происходит с человеческой цивилизацией".

Внимательно проанализировав все позиции и документы, касающиеся предотвращения угрозы церковному единству во Вселенском православии, он подчеркнул, что позиция Константинопольского патриархата, уже дошедшего до попыток именовать своего Патриарха не "первым среди равных", а "первым без равных", не имеет никаких оснований в священных канонах. Все это, и особенно опасное нарушение канонического строя Церкви вторжением Константинопольского патриархата на Украину, может иметь губительные последствия и требует богословского анализа происходящего. Этим и займутся собравшиеся на конференцию богословы. Они должны соотнести "то понимание первенства и соборности, которое сегодня артикулируется Константинополем, с исходным пониманием, закрепленном в Предании Церкви". А дальше, по словам Патриарха, оценку тому, что обсуждается сегодня, даст предстоящий Архиерейский собор.

Общество Религия

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