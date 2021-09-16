Пересадка волос в Турции: где и как получить качественную услугу?





Пересадка волос в Турции стала невероятно популярной услугой в России. Многие мужчины и женщины опробовали на себе эту услугу и вернули прежнюю красоту волос, стали выглядеть моложе и привлекательнее.К тому же, рынок пересадки волос развивается семимильными шагами и сами услуги становятся более привлекательными для потребителя.

Во первых, для российских пациентов стали доступны турецкие клиники, которые предлагают услуги самого высокого качества по демократичным ценами. Стоимость трансплантации волос в Турции в одной из лучших клиник Cosmedica стоит от 2100 евро. Среди российских клиник такого предложения не найти (минимальный ценник от 5000-6000 евро).

Во вторых, клиника организовывает все "под ключ". Пациент оставляет заявку на сайте, его консультирует русскоязычный специалист, осматривает волосы, делает расчет стоимости, затем происходит подбор удобной даты операции и все. Больше ни о чем думать не нужно.

Команда клиники организует гостиницу, встречу в аэропорту, трансфер по Стамбулу. Закупит все необходимые медикаменты и средства по уходу за волосами. Весь этот сервис входит в стоимость и больше ни за что платить не нужно.

Кому необходима пересадка волос?

Пересадка волос необходима в тех случаях, когда вернуть выпавшие волосы уже нет возможности. С такой проблемой сталкивается каждый пятый мужчина. Все это связано с гормонами, которые негативно влияют на волосы в лобной части головы и на макушке. От их воздействия волосы истончаются и выпадают.

Пересадка волос поможет:

- Вернуть волосы на лобную часть головы.

- Вернуть прежнюю линию роста волос (которая поднялась вверх)

- Вернуть волосы на макушке.

Так же, к процедуре пересадки волос прибегают при заболеваниях:

- Андрогенная алопеция

- Рубцовое выпадение волос

Как происходит пересадка волос?

Турция пересадка волос у мужчин.

Если по простому, то волосы берутся с той части головы где их всегда много (затылочная, височная часть) и пересаживаются на зоны облысения. Важно заметить, что волосы с затылочной и височной части головы стойкие к влиянию гормонов, поэтому после трансплантации они остаются на долгие годы. В большинстве случаев эти волосы растут до конца жизни.

Если донорского материалы на голове недостаточно, есть возможность брать волосы с бороды, груди, спины. Донором может выступать только сам пациент, чужие волосы трансплантировать нельзя, они не приживаются.

Какая технология трансплантации волос самая эффективная?

Самая передовая технология пересадки волос - это сочетание трех подходов: извлечение донорских волос + открытие каналов сапфировым лезвием + имплантация специальным инструментом.

Данная технология пересадки волос выполняется в три шага:

1 шаг. Доктор извлекает волосяные фолликулы с донорской зоны с помощью моторизированного аппарата с полой вращающейся иглой. Задача этой иглы сделать U-образное отверстие вокруг волоса, чтобы его можно было легко извлечь, не повредив корни волоса.

2 шаг. Чтобы волосы можно было легко вставить в кожу головы, необходимо открыть каналы (сделать некие воронки), в которые доктор будет вставлять волосы. Процедура выполняется с помощью инструмента с очень тонким лезвием шириной всего 0.5 мм.

Благодаря такой ювелирной работе, доктор открывает как можно больше соседних каналов, чтобы обеспечить максимальную плотность волос и в результате максимально естественный и натуральный вид.

3 шаг. Имплантация донорских волос на залысины с помощью специального приспособления, по форме напоминающее письменную ручку с полой иглой на конце. В эту иглу доктор по одному вставляет волос и затем вставляет его в кожу головы, где тот и остается.

Имплантация по такой технологии позволяет добиться рекордной приживаемости волос 98%, так как графт (волос) вставляется в кожу головы защищенным стенками полой иглы на 360 градусов. Поэтому, корни волоса не повреждаются и 98% волос приживаются. Данная пересадка требует больше времени, то дает самый лучший результат.

Как выбрать клинику для пересадки?

Что самое главное? На что обратить внимание?

Рекомендуется рассматривать исключительно официальные клиники в Турции для пересадки волос с высоким рейтингом и большим количеством положительных отзывов. В таком случае вы получите услугу высокого качества без лишнего стресса.

Одной из лучших клиник по пересадке волос в Турции является клиника Cosmedica. Более 10 лет занимает лидирующие места в рейтинге клиник по пересадке волос в Турции (рейтинг 8.7 из 10 на авторитетном портале WhatClinic). И шесть лет подряд получает премию как лучшая клиника с 2014 по 2019 год. Входит в топ клиник по пересадке волос в Турции.

Пересадка волос в Турции доктор - на что обратить внимание?

Руководит турецким центром пересадки волос один из лучших докторов в индустрии - Dr Levent Acar. Пластический хирург по образованию, закончил Стамбульский университет, медицинский факультет. Проходил обучение в Германии.

Пациенты ставят самую высокую оценку за его работу 10 из 10. Именно поэтому, доктор является одним из самых востребованных специалистов среди пациентов из Западной Европы. К нему обращаются делать пересадку волос звёзды Голливуда, шоу бизнеса, политики, модели и спортсмены мирового уровня.

О турецкой клинике по пересадке волос Cosmedica вы найдете множество отзывов с фото до и после, которые можно легко проверить.

Почему лучше сделать пересадку волос в Турции?

Клиника все организовывает все "под ключ". В стоимость пакета входит все необходимое: операция, проживание в 5* гостинице с питанием, встреча в аэропорту, трансфер из гостиницы в клинику и обратно, все необходимые медикаменты, русскоязычный гид.

Русскоязычная команда. От первой консультации до доведения до результата пациент будет общаться исключительно с русскоязычными специалистами нашей команды. В клинике всегда на месте русскоязычные специалисты.

Гарантия 10 лет. Всем пациентам клиника выдает официальный документ с гарантией 10 лет на пересаженные волосы.

Поддержка 12 месяцев. Всем пациентам клиника предоставляет поддержку на протяжении 12 месяцев. За каждым пациентом закреплен человек, который обеспечивает сопровождение до достижения желаемого результата.

Поэтому, если задаетесь вопросом, где делают пересадку волос и хотите найти правильное решение - однозначно выбирайте турецкую пересадку волос в клинике Cosmedica.

Сколько стоит пересадка волос в Турции

Пересадка волос на голове Турция цена.

Стоимость пересадки волос в средней российской клинике стартует от 5000-6000 евро. В топовых медицинских центрах цены переваливают за 8000-10000 евро. И это только за операцию. Организацию поездки, пребывание - это все придется организовывать самому и оплачивать отдельно.

Пересадка волос в Турции цена. Стоимость пересадки волос в Турции мужчинам (и женщинам) в клинике Cosmedica обойдется от 2100 до 4000 евро за пакет "все включено". В стоимость уже все включено и ни за что доплачивать не придется. Как видите, стоимость пересадки высококвалифицированным врачом, в одной из лучших клиник Турции обойдется дешевле, чем операция начинающим врачом в средней российской клинике.

Как получить бесплатную консультацию доктора?

Клиника Cosmedica проводит бесплатные консультации для пациентов из России. Переходите на сайт, оставляйте заявку, с вами свяжется специалист и проконсультирует вас.

В ходе консультации вы сможете задать любые вопрос, доктор осмотрит ваши фото и скажет вам стоимость пересадки волос конкретно в вашей случае.

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