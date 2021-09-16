Песков конкретизировал заболевших COVID-19 в окружении Путина

Десятки человек в ближайшем окружении президента России Владимира Путина, заразившихся коронавирусом, это те, кто обеспечивает его безопасность и работу. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Главным образом это те, кто принимает участие в обеспечении работы, жизнедеятельности главы государства, его безопасности. В этом задействовано достаточно большое количество людей", - уточнил Песков. Кто-то заболел, и поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, то и случилось заражение значительного количества, заметил он. Речь идет о сентябре. Но точно определить, на каком мероприятии это случилось, невозможно, пояснил Песков. "Мне не известно ни об одном тяжелом случае", - также сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о состоянии заболевших.

Президент проходит необходимое тестирование и работает в обычном режиме, сотрудников, чтобы обеспечить его работу, хватает, заверил Песков.

Эта ситуация не ставит под вопрос эффективность вакцины, возразил журналистам пресс-секретарь президента. Даже те, кто вакцинирован, могут заразиться, напомнил он: "Мы неоднократно говорили, что вакцина с очень высоким процентом защиты предохраняет вас от реанимации и от смерти, но при этом вы можете поймать вирус и в легкой форме им переболеть".

"Естественно, почти все, кто работает с Путиным, вакцинирован", - заверил Песков. Говоря о ревакцинации сотрудников Кремля, он заметил, что в каждом конкретном случае врачи дадут рекомендации, а вот запланированной вакцинации или ревакцинации в администрации президента не проводили.