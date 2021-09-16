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Певица МакSим опубликовала фото с дочерью

Новости
    16.09.2021, 18:40
Текст:   Олег Усков

Российская певица МакSим, которая полтора месяца провела в тяжелом состоянии в искусственной коме, опасно балансируя на грани смерти, опубликовала в своем Instagram новые фото.

На них певица со старшей дочерью - двенадцатилетней Александрой. При этом видно, насколько Марина (настоящее имя артистки) похудела за время болезни: сейчас вес артистки немногим более 40 кг.

Под фото - почти 250 000 отметок "нравится" и теплые слова. Подписчики заверяют Марину, что молились за нее, называют женщину "ангелом" и активно желают здоровья.

Ранее сосед МакSим по реанимации поделился известными ему деталями лечения певицы.

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