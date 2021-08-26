Сосед певицы МакSим по больнице поделился деталями ее спасения

Стали известны некоторые детали воистину чудесного спасения российской певицы МакSим, проведшей полтора месяца в тяжелейшем состоянии в коме.

Напомним: к настоящему моменту артистка пришла в себя, выписалась и находится дома - восстанавливается. Певица похудела до 30 кг, передвигается с большой сложностью, и ни о каком возвращении на сцену пока речи нет, естественно.

Меж тем издание МК.RU побеседовало с бывшим пациентом больницы, где лежала МакSим - он находился в медучреждении в июне с коронавирусом, в соседней с артисткой палате реанимации.

"Врачи не надеялись, что она выживет. Когда я выписывался в июле, она все еще была в коме", - рассказал источник, у которого было "небольшое поражение легких - 50%".

"Первые дни в больнице даже я встать не мог, что уж говорить о Марине (настоящее имя исполнительницы - прим. "Кинократии"). Среди медперсонала шли разговоры, что она не выживет", - вспоминает собеседник издания. Пояснив: "Грубо говоря, если ее отключить от аппарата, - человек умрет".

Объяснил инсайдер и нынешнюю худобу женщины, словами, что если он - "здоровый мужик" - "за неделю в больнице, несколько дней в реанимации, скинул 10 килограммов, что уж о ней говорить".

При этом источник сообщил, что к ним в больницу "и много других звезд приезжало, помимо МакSим": "Елена Малышева, Максим Галкин заскакивал на 6-й этаж, где ВИП-палаты". "Не в том смысле, что они болели - может, просто по делам". Далее мужчина заявил, что "МакSим сначала загубили в коммерческой клинике". Ведь Марину доставили в 52-ю больницу не из дома, а "из частной клиники, причем в ужасном состоянии".

Названия ее источник не вспомнил, но знает, что "Марина пыталась лечиться в коммерческой клинике где-то в Митине". Оттуда ее и привезли "с большим поражением легких, сразу же ввели в искусственную кому".

"Почему-то богатые и известные считают, что частные клиники и самолечение - лучше", подытожил мужчина. Добавив, что спасти артистку удалось, как он осведомился, "специальными дорогостоящими капельницами с японским препаратом".