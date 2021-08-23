Видео: исхудавшая МакSим заново учится ходить после комы

Российская певица МакSим, полтора месяца пролежавшая в тяжелом состоянии в медикаментозной, искусственной коме, по сути, заново учится ходить.

Telegram-канал Baza опубликовал небольшой ролик, по которому видно, что заметно исхудавшей артистке самостоятельное передвижение пока дается с трудом.

Впереди у женщины - долгое восстановление, при этом пока неизвестно, сможет ли Марина петь. А если сможет, то когда. Поскольку у артистки поражены легкие.

По данным канала, сейчас МакSим весит "чуть больше тридцати килограммов" и находится под пристальным присмотром своего врача-куратора.

"По предписаниям врачей ей пока нужно воздержаться от физической нагрузки, нельзя петь", - прокомментировали ситуацию представители МакSим.