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Видео: исхудавшая МакSим заново учится ходить после комы

Новости
    23.08.2021, 17:23
Текст:   Олег Усков

Российская певица МакSим, полтора месяца пролежавшая в тяжелом состоянии в медикаментозной, искусственной коме, по сути, заново учится ходить.

Фото: youtube.com/ Ирина Горбачева
Клип: актриса Ирина Горбачева стала певицей

Telegram-канал Baza опубликовал небольшой ролик, по которому видно, что заметно исхудавшей артистке самостоятельное передвижение пока дается с трудом.

Впереди у женщины - долгое восстановление, при этом пока неизвестно, сможет ли Марина петь. А если сможет, то когда. Поскольку у артистки поражены легкие.

По данным канала, сейчас МакSим весит "чуть больше тридцати килограммов" и находится под пристальным присмотром своего врача-куратора.

"По предписаниям врачей ей пока нужно воздержаться от физической нагрузки, нельзя петь", - прокомментировали ситуацию представители МакSим.

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